El Bayern de Múnich se despidió a las primeras de cambio de la Copa de Alemania, tras caer este miércoles goleado (5-0) en los dieciseisavos de final ante un Borussia Mönchengladbach, que desarboló por completo al todopoderoso conjunto bávaro.

Nunca había logrado ganar el Gladbach al Bayern en ninguno de sus siete anteriores enfrentamientos coperos, una racha a la que los del austríaco Adi Hutter salieron dispuestos a poner fin con un trepidante ritmo de juego.



Intensos en la presión y eléctricos en su combinaciones los "potros" arrollaron en los primeros veinte minutos de juego a un Bayern, que no prescindió de ninguna de sus estrellas en su visita al Borussia Park.



Pero ni la presencia de los Neuer, Davies, Kimmich, Gnabry, Müller o Lewandowski pudo impedir el triunfo de un Borussia Mönchengladbach que a los 2 minutos de juego ya mandaba en el marcador (1-0) con un gol del francés Kouadio Koné.



Ventaja que los locales doblaron trece minutos después, en el 15, con un gol del argelino Ramy Bensebaini, en una jugada que ejemplificó, como pocas, la sobresaliente puesta en escena de los "potros".



Tras recuperar el balón en la medular el Gladbach se plantó en el área rival con una trepidante combinación entre el su el suizo Breel Embolo y Jonas Hofmann que asistió para la llegada de Bensebaini que firmó el 2-0



Un marcador que no aplacó la voracidad del Borussia Mönchengladbach, que en el 21 amplió todavía más su ventaja al transformar Bensebaini un penalti cometido por el francés Lucas Hernández sobre Embolo.



Sin embargo, los de Adi Hutter, que ya lograron empatar en casa (1-1) ante el Bayern en la primera jornada de la Bundesliga, no estaban dispuestos a que la fiesta acabase.



Tal y como demostró Breel Embolo a los seis minutos del segundo tiempo al aprovechar una indecisión de los centrales Lucas Hernández y Dayot Upamencano al despejar un balón en largo para establecer el 4-0.



Un contundente marcador que volvió a crecer seis minutos, en el 57, con el segundo tanto de la noche del internacional suizo Embolo, que no desaprovechó un buen pase de su compatriota Nico Elvedi para firmar el definitivo 5-0.



Goleada que dejó en un segundo plano la sorprendente eliminación del Bayer Leverkusen, que quedó apeado de la competición, tras caer por 1-2 ante el Karlsruher, conjunto de la Segunda División.



No tardó en complicarse el partido para el Bayer Leverkusen, rival del Betis en la fase de grupos de la Liga Europa, que a los cinco minutos de juego ya marchaba por detrás en el marcador tras el gol (0-1) de Lucas Cueto para los visitantes.



Un gol al que el Bayer Leverkusen no pudo responder hasta los nueve minutos de la segunda mitad, cuando el defensa neerlandés Jeremie Frimpong estableció el momentáneo empate (1-1).



Pero un error a los 63 minutos del portero local, el finlandés Lukas Hradecky, que entregó la pelota al surcoreano Kyoung-Rok Choi, condenó definitivamente a la derrota (1-2) al Bayer Leverkusen, en el que debutó, con tan sólo 16 año, el español Iker Bravo.



Sorpresa que evitó en la prórroga el Unión Berlín, quinto clasificado de la Bundesliga, tras imponerse por 1-2 al Manheim, equipo de la Segunda División, con un gol nigeriano Taiwo Awoniyi en el tiempo extra.



Por su parte, el Colonia, en el que volvió a actuar como titular el central español Jorge Meré, logró el billete para los octavos de final, tras imponerse por 0-2 al Stuttgart con un doblete del delantero francés Anthony Modeste en el último cuarto del partido.



El Colonia se unió de este modo al Borussia Dortmund y al Leipzig, que el martes sellaron su clasificación para la siguiente ronda, tras vencer al Ingolstadt (2-0) y al Babelsberg (0-1), respectivamente.