EFE

El italiano Luca Marini (Kalex) logró en solitario la segunda victoria de su carrera deportiva y la primera de la temporada al imponerse este domingo en el Gran Premio de Tailandia de Moto2 en el circuito de Buriram por delante del surafricano Brad Binder (KTM) y del español Iker Lecuona (KTM).

Marini, que ganó en Malasia el pasado año, suma un total de ocho podios, tres de ellos en la presente temporada, y es sexto en la clasificación provisional del mundial, en la que continúa líder, ahora con dos puntos más de ventaja (40 puntos), el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quinto en Buriram, sobre Augusto Fernández (Kalex), que acabó cuarto.

Aunque el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) intentó sorprender al líder de los entrenamientos y del mundial, el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en la primera curva, la trayectoria de éste era mejor que la del nipón y apenas unos metros más adelante comenzó a comandar la prueba, seguido por el italiano Luca Marini (Kalex) y el australiano Remy Gardner (Kalex), que así completaron el primer giro.

Augusto Fernández (Kalex), tercero en la clasificación provisional del mundial, era quinto por delante de un cuarteto de españoles formado por Iker Lecuona (KTM), Jorge Martín (KTM) y Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Jorge Navarro (Speed Up), vigésimo primero en la salida tras unos malos entrenamientos como consecuencia de la lluvia, mejoró seis posiciones en el primer giro para pasar decimoquinto, aunque lo hizo en un grupo en el que le costó recuperar posiciones y una vuelta más tarde era decimoctavo.

En cabeza, Márquez y Marini comenzaron a poner metros de distancia respecto a sus perseguidores a ritmo de vuelta rápida de ambos en el segundo giro, tras el cuál se arrogó la responsabilidad de tirar al frente el piloto transalpino, que encontró la respuesta del español, todo el tiempo pegado a su rebufo, mientras en el grupo perseguidor fue Iker Lecuona quien comenzó a tirar para intentar neutralizar a los dos fugados.

Poco a poco Alex Márquez fue perdiendo fuelle respecto a Luca Marini, quien protagonizó una nueva vuelta rápida en el quinto giro, y con él "enganchó" Lecuona, quedándose algo más atrás un grupo encabezado por el surafricano Brad Binder (KTM), formado por ocho pilotos en el que también estaban Augusto Fernández, Jorge Martín y Xavier Vierge, que en la undécima vuelta se fue por los suelos.

Marini se fue destacando de sus rivales para conseguir una ventaja de 2.2 en esa undécima vuelta en la que cayó Vierge, mientras Alex Márquez se las veía y deseaba para frenar los ataques de Iker Lecuona, con Brad Binder y Augusto Fernández cada vez más cerca.

En el decimoquinto giro Lecuona consiguió pasar a Márquez, con Marini ya a 3,2 segundos de distancia, mientras el piloto de Estrella Galicia 0'0 se vio superado también por el surafricano Brad Binder, al que poco después le "devolvió" la acción.

Entre ellos se entabló un pequeño "rifirrafe" que no le interesaba nada al español, sabedor de que no podía cometer errores pues todos los que iban por delante de él se encontraban por detrás en la clasificación provisional del mundial.

