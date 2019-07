EFE



Con un tanto de Matías Romero en el minuto 38, el equipo dirigido por Diego Dabove se impuso en el estadio Brigadier Estanislao López y quedó perfilado de gran modo de cara al duelo decisivo del jueves próximo.



Colón arrancó con una buena apuesta ofensiva con el experimentado Luis Rodríguez apoyado por Wilson Morelo, Rodrigo Aliendro y Marcelo Estigarribia en la mitad del campo de juego.



Por el lado de Argentinos la apuesta fue al tridente ofensivo compuesto por Gabriel Hauche, Victorio Ramis y el debutante Santiago Silva, que lograron disimular la ausencia de Alexis Mac Allister, que pasó a Boca Juniors.



El único gol del partido llegó en el minuto 38 cuando un centro frontal fue cabeceado por el uruguayo Santiago Silva para dejarle la pelota servida y de frente a Matías Romero, quien definió con categoría al sector bajo junto al palo izquierdo de Leonardo Burián.



Los mejores de cada equipo fueron los más experimentados. 'El Tanque' Silva sobresalió en el Bicho y 'la Pulga' Rodríguez en el Sabalero.



En el segundo tiempo, los locales lograron hacer más rápidas las transiciones de defensa a ataque y emparejaron el partido.



A los 58 minutos el árbitro consultó al VAR supuesto penalti a favor de Colón, que no fue sancionado.



Colón buscó la igualdad sin un libreto claro pero con mucho ímpetu.



Sin embargo, una mala salida a ocho minutos del final derivó en una jugada de peligro para Argentinos Juniors, pero Hauche no logró aprovechar la ventaja numérica en el ataque.



En los minutos finales, Argentinos se defendió con autoridad y no tuvo grandes sobresaltos.



El ganador de este duelo jugará en cuartos de final con el Zulia venezolano o el Sporting Cristal peruano.



- Ficha técnica:



0. Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Lucas Acevedo y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi (m.69, Tomás Chancalay), Rodrigo Aliendro, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez (m.87, Tomás Sandoval) y Wilson Morelo (m.76, Nicolás Leguizamón).



Entrenador: Pablo Lavallén.



1. Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Enzo Ybáñez; Franco Moyano, Fausto Vera (m.73, Fausto Montero) y Matías Romero (m.81, Francis Mac Allister); Gabriel Hauche, Santiago Silva y Victorio Ramis (m.68, Matko Mijevic).



Entrenador: Diego Dabove.



Gol: 0-1, m.38: Matías Romero.