Martes de Copa Sudamericana por beIN SPORTS

🇺🇾 River Plate vs. Colón 🇦🇷

⏰ 6PM ET / 3PM PT

📺 beIN SPORTS en Español & beIN SPORTS

El River Plate uruguayo recibirá al Colón argentino por el encuentro de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana y buscará seguir sorprendiendo en este torneo, en el que ya eliminó al Santos brasileño.



El equipo uruguayo llegará con la motivación de haber vencido al Rampla Juniors por 2-1 en la decimotercera fecha del Torneo Apertura.



Sin embargo, en la competencia doméstica el "darsenero" no tiene una buena temporada, ya que ocupa los últimos lugares de la clasificación.



En la Sudamericana su situación es diferente y ha dado que hablar en el continente tras eliminar al Santos, dirigido por Jorge Sampaoli, que en un comienzo era uno de los favoritos a quedarse con la copa.

📷 Imágenes del último entrenamiento llevado a cabo en el estadio, en la previa del compromiso por Conmebol Sudamericana.

Para el encuentro ante los argentinos, se espera que el entrenador, Jorge Giordano, ponga en cancha al delantero Mauro Da Luz, quien se recupera de una lesión y aún está en duda la presencia del volante Maximiliano Calzada.



Enfrente estará el Colón argentino, que lleva algunas semanas sin actividad oficial debido a que quedó eliminado de la Copa de la Superliga ante el Tigre a mediados de abril y su último encuentro por la Copa Argentina fue el 24 del mismo mes, cuando goleó a Acasuso por 3-0.



Al igual que el equipo uruguayo, el Colón no tuvo una buena temporada en el torneo local y finalizó la Superliga en la 24ª posición de la clasificación.



En la Sudamericana, los argentinos dejaron por el camino al Municipal peruano.



🇪🇨 Universidad Católica vs. Melgar 🇵🇪

⏰ 6PM ET / 3PM PT

📺 beIN SPORTS CONNECT 4

La Universidad Católica ecuatoriana saldrá ante el Melgar, en el choque de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana, dispuesta a repetir la dosis que le propinó al Colo Colo chileno, al que apeó en la primera ronda del torneo.



El onceno peruano buscará resarcirse de su reciente eliminación de Copa Libertadores.



El cuadro ecuatoriano dejó en el camino al "Cacique" mediante la definición por penaltis, tras los empates durante los partidos de ida y vuelta.

📷 A pesar del clima lluvioso y frío con el que nos recibió la ciudad, esta tarde realizamos nuestra primera práctica en Quito, en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



¡A RUGIR MELGAR!#LaRojinegraONada 👊🔴⚫ pic.twitter.com/I0Vs64fkhX — FBC Melgar (@MelgarOficial) May 19, 2019

Para la segunda fase contará con figuras como la de los goleadores del equipo, el argentino Bruno Vides (7 tantos) y el paraguayo Luis Amarilla (9), ausentes en la primera fase porque no se cumplió entonces con la inscripción en forma correcta.



Sin embargo, Amarilla, junto al defensa colombiano Yúber Mosquera, podría perderse el partido de mañana debido a lesiones.



En la reciente jornada del campeonato ecuatoriano, Católica perdió no solo el partido por 1-0 ante Emelec, sino también el liderato, que ahora lo comparten Barcelona e Independiente del Valle con 30 puntos cada uno, disputadas catorce fechas.



No obstante, el técnico, el colombiano Santiago Escobar, justificó la mala presentación al señalar que él y su equipo pensaron más en el partido de este martes, puesto que igual da ganar la primera etapa o quedar octavo, el título de este año en Ecuador se definirá en los denominados Playoffs.



Universidad Católica disputa por quinta ocasión la Copa Sudamericana, tras su participación en 2014, 2015, 2016 y 2017.



Por su parte, Melgar se clasificó como mejor tercero del Grupo F de la actual Copa Libertadores, ganó dos partidos, empató uno y perdió tres, en los que marcó dos goles y recibió nueve.



En la reciente fecha del Torneo Apertura de Perú, empató 1-1 por lo que se ubicó en el decimotercer puesto entre dieciocho equipos, con 17 puntos contra los 33 del líder del torneo, el Binacional.



Para el cuadro peruano es la tercera participación en Copa Sudamericana pues debutó en 2013 y repitió en 2015, en los que ganó dos partidos, perdió dos, marcó seis goles y recibió ocho.



En el partido de este martes el Melgar estará comandado por el goleador argentino Bernardo Cuesta, que ha marcado siete goles en el torneo local.



🇧🇴 Royal Pari vs. Macará 🇪🇨

⏰ 6PM ET / 3PM PT

📺 beIN SPORTS CONNECT 5

El Royal Pari y el Macará jugarán su primer duelo por la segunda fase de la Copa Sudamericana, con la particularidad de que los ecuatorianos ya saben de ganar en tierras bolivianas en este mismo certamen.



Los "inmobiliarios" bolivianos, comandados por el entrenador peruano Roberto Mosquera, son el único equipo de ese país que se mantiene en competición en un torneo internacional y tienen la obligación de asestar en casa un buen golpe a su rival.



Mosquera basará gran parte de su apuesta ofensiva en el delantero colombiano John Mosquera y en el mediocampista argentino Mauro Milano, que formaron parte del equipo que el sábado venció 2-1 al Guabirá en la penúltima jornada del campeonato local.

El Royal Pari pretenderá dejar de lado una irregular campaña en el campeonato boliviano Apertura, en el que ocupa la décima casilla de la clasificación con 25 puntos tras la misma cantidad de partidos disputados.



En tanto, el Macará conformó una delegación con dieciocho futbolistas para enfrentar el duelo de ida de la segunda fase de la Copa sudamericana, de acuerdo a una publicación de su cuenta oficial en Twitter.



Los 'celestes' partieron el domingo por la tarde rumbo a Bolivia y tienen previsto durante esta jornada hacer el reconocimiento del campo del estadio Ramón Aguilera en Santa Cruz.



En la reciente jornada del fútbol ecuatoriano, el Macará se impuso 5-1 al Fuerza Amarilla con lo que sumó 29 puntos que lo sitúan en la tercera casilla de la clasificación del torneo local.



El Macará ya sabe de ganar en Bolivia, puesto que la primera fase del campeonato continental dejó en el camino al Guabirá al vencer 2-1 en el partido de ida y someterlo a domicilio 0-3.



En tanto que el Royal Pari accedió a la segunda fase tras dejar en el camino al Monagas venezolano en la tanda de penaltis.

🇨🇴 Rionegro Águilas vs. Independiente 🇦🇷

⏰ 8:15PM ET / 5:15PM PT

📺 beIN SPORTS en Español & beIN SPORTS

El Independiente de Avellaneda visitará al Rionegro, que terminó en el penúltimo lugar de la liga colombiana, en el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana en el que tratará de llevarse un buen botín para la vuelta, que se disputará la próxima semana.



El club argentino llegó hoy a Colombia con una nómina de 20 jugadores, entre los que sobresalen el delantero paraguayo Cecilio Domínguez, el venezolano Fernando Gaibor y el chileno Pablo Hernández, por quienes apostará el técnico Ariel Holán para tratar de llevarse un resultado positivo.

"Cualquier rival es difícil. Pelear la Sudamericana es nuestro objetivo principal. Queremos estar en noviembre en Asunción y ganarla", afirmó a periodistas el centrocampista Nicolás Domingo.



De igual forma, el delantero Alan Velasco, de 16 años, recibió para este partido su primera convocatoria como jugador profesional en el 'rey de copas'.



Quien sí será baja es el central Gonzalo Verón, quien sufrió una lesión durante un amistoso que jugó su equipo contra el Temperley este fin de semana.



La última vez que los 'diablos rojos' visitaron Colombia fue cuando jugaron contra Millonarios en Bogotá el 17 de mayo de 2018 e igualaron 1-1 en la quinta jornada del Grupo G.



Entre tanto, el club colombiano llega tras haber disputado su último partido el 15 de mayo anterior cuando empató 1-1 con Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá por la última jornada de la liga colombiana, en la que terminó en el puesto 19 con 16 unidades, dos más que el colista Independiente Santa Fe.



El equipo será dirigido por Eduardo Cruz, quien reemplazó al paraguayo Ever Hugo Almeida, destituido por los malos resultados, y contará, entre otros, con jugadores destacados como el veterano portero Luis Delgado.



No obstante, el técnico Cruz no tendrá al centrocampista Elkin Blanco y al delantero paraguayo Víctor Aquino, quienes rescindieron de su contrato con el club dorado a comienzos de este mes.



El conjunto colombiano viene de eliminar en la primera fase al Oriente Petrolero tras vencerlo por penaltis en Bolivia.

🇨🇱 Unión Española vs. Sporting Cristal 🇵🇪

⏰ 8:15PM ET / 5:15PM PT

📺 beIN SPORTS CONNECT 6

El Unión Española chileno espera al Sporting Cristal peruano para la ida de la segunda fase de Copa Sudamericana y tratar de mantener la racha que cosecha en la liga con dos triunfos consecutivos y aprovechar la derrota que sufrió su rival este fin de semana en su torneo.



El conjunto 'hispano' viene en curso ascendente y buscará revalidar en Santiago su buen hacer en la competición continental, en la que ya apeó a los ecuatorianos del Mushuc Runa en la primera eliminatoria (1-1 y 1-2).



Para ello, el técnico Fernando Díaz encomendará el ataque al ariete Sebastián Vargas, máximo artillero del equipo capitalino con seis dianas, acompañado por el paraguayo Mauro Caballero.

El Unión Española se ha recuperado del pozo en el que cayó el mes pasado con cuatro derrotas al hilo en la liga y ahora busca potenciar la tendencia favorable ante el Sporting Cristal, que ya se encuentra en Santiago.



El club 'cervecero' arriba a la cita con irregularidad, ya que apenas ha vencido un partido en las últimas cinco fechas del torneo peruano, pero su partición en la Copa Libertadores, donde ya jugó seis encuentros internacionales este año, puede suponerle un punto extra de rodaje en copa.



Cristal perdió por 2-0 el fin de semana en la liga contra el Carlos Mannucci, aunque según explicó su entrenador, Claudio Vivas, en su llegada a Chile, "hay que cambiar el chip" para afrontar el envite contra Unión Española.



"Tenemos que mejorar a nivel internacional", afirmó el entrenador. "Unión Española es un equipo bien trabajado. Hay que hacer una buena diferencia", agregó.

🇨🇱 Unión La Calera vs. Atlético Mineiro 🇧🇷

⏰ 8:15PM ET / 5:15PM PT

📺 beIN SPORTS CONNECT 7

El Unión La Calera, un modesto club chileno que este año se ha encumbrado en el fútbol local e internacional, recibirá este martes al Atlético Mineiro, que supone, al decir del técnico local, Francisco Meneghini, "un nuevo gran desafío" brasileño en la Copa Sudamericana.



El equipo "cementero", como se conoce en Chile, avanzó a la segunda ronda del torneo continental tras eliminar en la primera al Chapecoense, con el que empató sin goles en la ida, como local, y 1-1 como visitante en el partido de vuelta, y ahora el sorteo lo puso de nuevo frente a un rival brasileño, de más historia y linaje futbolero.

🗞 Guia da Partida! Confira todas as informações sobre o jogo desta terça, contra o Unión La Calera, no Chile, pela Copa @SulAmericana:

Vamos, #Galo! #SulAmericana 🏴🏳



Vamos, #Galo! #SulAmericana 🏴🏳 pic.twitter.com/Z7aicRwfUs — Atlético (@Atletico) May 20, 2019

"Nos va a servir para seguir exigiéndonos, para tratar de crecer y mejorar como equipo", comentó el técnico Meneghini sobre su rival de esta fase, al que definió como "muy fuerte", aunque convencido de que más allá de los resultados, "este alto nivel de exigencia siempre trae beneficios del punto de vista competitivo".



El Unión La Calera sufrió su primera derrota como local este fin de semana, en la decimotercera fecha del torneo chileno, por 1-2 ante la Unión Española, en un partido en el que Meneghini dio descanso a algunos titulares, pensando en el Atlético Mineiro.



El equipo calerano quedó en la clasificación, con 22 puntos, a 9 del líder Universidad Católica.



El conjunto de Belo Horizonte es esperado este lunes en Santiago y sólo el martes se desplazará a La Calera, a 100 kilómetros al norte de Santiago, donde se jugará el partido.



El técnico Rodrigo Santana no contara con el defensa Réver, lesionado el sábado, en el partido que el Mineiro ganó al Flamengo por 2-1, pero ya se adelantó que su sustituto será Leonardo Silva.



El triunfo dejó a los dirigidos de Santana con doce puntos en el torneo brasileño, uno menos que el líder Palmeiras de Sao Paulo.



Santana también prescindió para el viaje, por cansancio y molestias físicas, del portero Víctor, el lateral izquierdo Fabio Santos, los centrocampistas Ze Wilson, Luan y Cazares, y los delanteros Geuvanio y Ricardo Oliveira.