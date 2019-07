Jueves de Copa Sudamericana por beIN SPORTS

EFE



jueves

Corinthians (BRA) vs. Wanderers (URU)

8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 4



El Corinthians recibirá este jueves al Montevideo Wanderers en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se ha convertido en la última baza del equipo brasileño para salvar la temporada.



Eliminado de la Copa do Brasil y a diez puntos del liderato en la liga, el conjunto dirigido por Fábio Carille afronta la eliminatoria en el torneo continental como la única opción de título plausible para contentar a su exigente afición.



El Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil, conseguido en abril pasado, sabe poco a un club que busca volver a hacerse un hueco entre los grandes de Sudamérica.



Más lejos queda la Libertadores de 2012, por lo que, visto el mal desempeño en las competiciones nacionales, el principal objetivo ahora es levantar su primera Copa Sudamericana.



Para ello, Carille pondrá toda la carne en el asador para enfrentarse a los uruguayos en el Arena Corinthians de Sao Paulo, sin especulaciones en el once, ni rotaciones.



Previsiblemente, repetirá el once que consiguió empatar a uno ante el Flamengo, en la pasada jornada del Campeonato Brasileño.



Además, las principales dudas que había en el elenco paulista se han disipado en los últimos días.



El central Gil, al que le tuvieron que dar cuatro puntos en la ceja el pasado domingo, y su compañero en el centro de la zaga, Manoel, al que se le salió el hombre izquierdo hasta en dos ocasiones durante ese partido contra el Flamengo, se han entrenado con normalidad y apuntan a titulares.



Las únicas bajas previstas son hasta ahora la del delantero 'Gustagol', que se ha perdido los últimos partidos por molestias musculares, y la del defensa Léo Santos, quien, al igual que el primero, viene entrenándose por separado.



Por su parte, el Montevideo Wanderers afronta el duelo con el objetivo de dar la campanada en suelo brasileño, aunque para ello tendrá que hacerlo con la baja de varios de sus titulares habituales.



El portero Mauro Silveira, el lateral Maximiliano Araújo y el centrocampista Francisco Ginella, una de las figuras del equipo, no han formado parte de la delegación que ha viajado a Sao Paulo, pues están concentrados con la selección uruguaya para los Juegos Panamericanos en Lima.



Asimismo, el también lateral Axel Müller y el centrocampista Adrián Colombino, quienes se sumaron al bohemio en el período de pases invernal, tampoco jugarán en el Arena Corinthians debido a que no fueron inscritos en el torneo.



Otro que no estará es el delantero Rodrigo Pastorini, goleador del club blanco y negro en la actual Sudamericana con dos tantos, pues fue transferido al Nacional uruguayo.



Ante este panorama, el entrenador Román Cuello hará cambios en el once inicial respecto del equipo que cayó 1-2 el fin de semana ante el Cerro Largo por el torneo doméstico.



En dicho encuentro, el técnico dio descanso a varios de sus titulares, que se espera que inicien ante los brasileños.



El partido de vuelta será el próximo 1 de agosto en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. El vencedor de la eliminatoria se enfrentará en la ronda de cuartos de final a Fluminense o Peñarol.





Independiente (ARG) vs. U Católica (ECU)

8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 5



Independiente, el 'Rey de Copas' argentino, intentará recuperar la mística y el buen juego este jueves cuando reciba, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Libertadores de América, a la Universidad Católica ecuatoriana que jugará por primera vez en esta instancia.



Independiente tuvo que ponerle punto final a fines de mayo al exitoso ciclo del entrenador Ariel Holan porque los resultados y el rendimiento empeoraron en los últimos meses.



El técnico elegido por los directivos para suplirlo fue Sebastián Beccacece, que con el débil Defensa y Justicia consiguió el subcampeonato de la última Superliga Argentina.



El debut de Becaccece como entrenador del Rojo será en un torneo internacional: la ida de los octavos de final de la Sudamericana.



"No llegamos con ritmo de fútbol y cuando te pasa eso hay que sacar el fuego sagrado de adentro en estas instancias definitorias", dijo este martes el exayudante de Jorge Sampaoli en rueda de prensa.



"Siempre van a faltar cosas por mejorar, va a ser el primer partido oficial del semestre y uno no llega bien aceitado a ese partido. Hay mucha predisposición en el grupo y trabajamos muy bien", añadió.



Para el técnico, la Universidad Católica "funciona muy bien en la profundidad y en la actitud" y "tiene jugadores que ocupan bien los espacios y son rápidos".



Becaccece tendrá serias complicaciones para armar el equipo que saldrá al campo este jueves.



El centrocampista Pablo Pérez está suspendido y el delantero Sebastián Palacios y el centrocampista colombiano Andrés Roa, los recientes fichajes, no llegaron a ser inscritos en la nómina de la Sudamericana.



El defensa Alexander Barboza y el centrocampista Domingo Blanco, que también llegaron en este mercado de pases, no podrán jugar el torneo porque ya lo hicieron con su anterior club, Defensa y Justicia.



Además, los delanteros Silvio Romero y Cristian Chávez están en duda por dolencias físicas.



Si ninguno de los dos está apto para jugar, Martín Benítez dejará la banda derecha para ser el centrodelantero y Francisco Pizzini ocupará su lugar como atacante por izquierda.



Por su parte, la Universidad Católica de Ecuador hizo historia al clasificarse por primera vez a los octavos de final de la Sudamericana al vencer en la instancia anterior al Melgar peruano con un global de 6-0.



En el torneo local, el equipo dirigido por el colombiano Santiago Escobar está segundo con 38 puntos, a solo tres del líder, el Macará.



El Trencito Azul empató esté sábado 1-1 con el Aucas.



En la Universidad Católica se destacan el delantero paraguayo Luis Amarilla, autor de 13 goles en el torneo doméstico, y el argentino Bruno Vides, que lleva 10 tantos en la Liga ecuatoriana.



La figura es el argentino, centrocampista y capitán Facundo Martínez, de 34 años.



El partido de vuelta se jugará el 1 de agosto en Ecuador y el vencedor se enfrentará en los cuartos de final al Independiente del Valle ecuatoriano, que eliminó al Caracas venezolano con un global de 2-0.