EFE

Federico Valverde, centrocampista de la selección de Uruguay, que este viernes quedó eliminada del Mundial de fútbol de Qatar 2022 a pesar de haber derrotado 2-0 a Ghana, comentó que le "da mucha tristeza no haber conseguido el objetivo".



"Sentimos tristeza, desilusión; creo que este es un grupo muy bueno, los jugadores, el cuerpo técnico.. la gente nos dio el impulso que necesitábamos en cada momento. Somos un grupo increíble y las familias de cada uno han estado ahí para apoyarnos. Y nada, estoy triste, porque queríamos darle una alegría a un país que se lo merece", comentó Valverde, de 24 años en la zona mixta del estadio Al Janoub de la localidad de Al Wakrah.



"Da mucha tristeza no haber conseguido el objetivo", comentó el centrocampista del Real Madrid después de una victoria que les supo a derrota y que al ser preguntado al respecto indicó que "no" iba "a hablar del arbitraje".



"No sé qué faltó. Quizá haber ido más a por la victoria, no sé... intentarlo mucho más en los anteriores partidos. No podíamos depender siempre de otro país. Teníamos que hacer nuestro trabajo... estuvimos a un gol. Y nada. Tristeza", comentó Valverde.



"A la afición queremos agradecerle por lo mucho que nos han apoyado. Nos faltó un gol y te da tristeza. En el tercer partido logramos lo que queríamos, pero en los anteriores no pudimos lograrlo", comentó Valverde este viernes en el estadio Al Janoub.