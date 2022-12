EFE

Luka Modric, capitán de Croacia, destacó este viernes, tras eliminar a Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar, la fortaleza mental de su selección, capaz de resistir con una fe inquebrantable todos los obstáculos que se le ponen por delante en los últimos torneos.



Después de empatar 1-1, Croacia eliminó a Brasil en los penaltis gracias a una parada del portero Dominik Livakovic a disparo de Rodrygo Goes y a un lanzamiento al palo de Marquinhos. En octavos, también eliminó a Japón desde el punto de penalti y Modric, en su último Mundial, destacó en declaraciones a Gol TV las claves del combinado dirigido por Zlatko Dalic.



"Estuvimos casi perdidos cuando metieron el gol. Todos nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos. Nuestra fe es enorme. Empatamos y en los penaltis teníamos confianza. Cuando ganas en el anterior partido ante Japón en penaltis, claro que tienes confianza. Cuando empiezas metiendo gol y uno de ellos fallan, ganas confianza", dijo.



"Seguramente, nadie nos ha dado nada antes del Mundial o no vieron que podíamos llegar tan lejos. Lo importante es que entre nosotros hemos tenido la fe, la confianza y tenemos un equipo de verdad otra vez con jóvenes muy buenos que han entrado. Ganando así, seguro que da más confianza para lo que sigue", añadió.



También habló sobre el protagonismo de su compañero Livakovic, de quién alabó el partido que completó ante Brasil: "En penaltis otra vez ha estado impresionante. Pero no solo en penaltis. Todo el partido, ha parado dos o tres o muy buenas. Ha demostrado que es un gran portero. Me alegro por él. Es un chico maravilloso. Hay que seguir, descansar y nos espera otro partido duro en semifinales".



Asimismo, desveló la conversación que tuvo con su compañero del Real Madrid Rodrygo, que falló el primer penalti de Brasil. Modric, animó al delantero blanco y le recordó que él también, cuando era joven, erró una pena máxima en una eliminatoria.



"Le puede pasar a cualquiera. A Rodrygo hay que felicitarle por tener la fuerza y mentalidad para coger y tirar penalti. Todos pueden fallar. Le he dado ánimos. Yo tenía pocos años más que él cuando fallé penalti en Turquía en 2008. Tenía 23. No es fácil. Cogerá experiencia y fuerza para seguir. Seguro que va a salir más fuerte con esto. No pasa nada. Todos fallan. le he dado ánimos y fuerza. Me llevo muy bien con él y una pena que haya sido él", culminó.