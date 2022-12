EFE

El centrocampista de Croacia Luka Modric, rechazó hablar sobre su continuidad en la selección centrado en el encuentro ante Brasil, de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

"No pienso en el futuro. Veremos cuánto tiempo puedo jugar. Ahora estoy cien por cien concentrado en lo que tenemos por delante. Habrá tiempo para pensar en el futuro", expresó el centrocampista del Real Madrid.



"Lamentablemente, no tengo una fórmula para rejuvenecer como la que tuve para crecer. Si existen, no dudes en decírmelas", dijo el capitán vatreni en vísperas del choque de Croacia con Brasil.



Croacia se enfrentará a Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar. El conjunto balcánico fue finalista en la anterior edición superado por Francia.