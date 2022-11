EFE

El liderazgo de Luis Enrique Martínez en la selección española que disputará Qatar 2022, donde no puso techo a la ambición de España, lo reafirmó el seleccionador en una rueda de prensa en vísperas del debut ante Costa Rica, en la que aseguró que es "el líder", defendiendo que deberían de serlo todos los técnicos por encima de los jugadores.



"El líder de cualquier selección ha de ser el entrenador porque eres el que tomas las decisiones. Aunque sea tu primera experiencia, eres el líder", defendió en su comparecencia a poco más de 24 horas antes del estreno de España en el Mundial de Qatar 2022.



"Claro que soy el líder. Tengo que decidir quien viene, quien juega, a la hora a la que entrenamos. Es lógico. El entrenador es un líder que tiene que dar poder a sus jugadores y darles soluciones para cuando juegan en el terreno de juego. Me encuentro perfecto, encantado de debutar como entrenador en un Mundial. Tuve la suerte de disfrutarlo como jugador. Estoy muy tranquilo y con ganas de disfrutar de una alegría", añadió.

@LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "Estoy encantado de estar en mi primer Mundial como entrenador".



"Tengo muchas ganas de seguir preparando el partido en el entrenamiento oficial de esta tarde.



"Creo que vamos a hacer un buen papel".



Mostró ambición Luis Enrique al no poner techo a la selección española y marcar la disputa de todos los partidos del campeonato. "No sabemos el techo pero nuestro objetivo es llegar hasta la final como todas las selecciones. Queremos estar el máximo tiempo posible. Hay que tener fe en lo que uno hace. Realmente las 32 selecciones pueden ganar", opinó.



EL ONCE LO DECIDIRÁ EN LA MAÑANA DEL ESTRENO



Reconoció Luis Enrique, que da mucho valor a los que ve en cada entrenamiento en sus jugadores, que aunque tenía una idea previa, no decidirá el equipo titular que iniciar el Mundial hasta la mañana del día de partido.



"Entrenamos cada día para prepararnos para el partido y veo una ilusión especial. Beneficia haber estado concentrados tan poco. Es el día nueve, vamos a competir con apenas diez días de convivencia y es positivo. No ha dado tiempo a acumular demasiada energía, tenemos la justa", valoró.



"Elegiré a los jugadores ni por el físico ni por lo táctico. Les he visto a un nivel de competitividad tan grande, los entrenamientos están siendo espectaculares, que saben que entrenando se ganan el puesto . En el partido lo vamos a tener más fácil que entrenando. Escogeré por el ´'feeling' que tengo. Mañana por la mañana decidiré con mi 'staff' en función de lo que esperamos del partido los jugadores del once", añadió.

@LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "Llevamos toda la semana preparando el partido ante Costa Rica".



"Tengo mucho respeto por todas las selecciones que están en el Mundial, especialmente las que están en nuestro grupo".

Sobre su rival, Costa Rica, volvió a disculparse por el error cometido en uno de sus directos como 'streamer', cuando aseguró que era sudamericana, y mostró máximo respeto a los ticos.



"Tengo un profundo respeto por Costa Rica. Cuando cometo un error ubicándola en otra confederación fue un despiste, estoy 'atontao', pero he estado en el país, lo conozco, me encanta su pura vida. Los que se quedan en ese pequeño error debe ser que nunca se equivocan. Yo sí y pido perdón", dijo.



"Es un partido muy difícil, Costa Rica va a competir muy bien, tiene enraizado el fútbol. Conocemos sus individualidades, la experiencia que tienen jugadores como Keylor Navas, Duarte o Campbell que saben competir en Mundiales. Nos van a meter en complicaciones", auguró.