EFE

Hugo Lloris puede convertirse este domingo en el primer capitán que levanta dos Copas del Mundo, un honor que el portero francés pone al servicio del equipo, que considera preparado para ganar el Mundial frente a todos los que creen que el argentino Lionel Messi merece ganarlo.



"Messi es un gran jugador, todos sabemos lo que representa para la historia de este deporte. Pero esto es un Francia-Argentina, hay más jugadores. Y nosotros también queremos escribir nuestra propia historia", dijo el guardameta del Tottenham.



Lloris aseguró que Argentina es "un equipo muy bien organizado, fuerte físicamente, agresivo sobre el que lleva el balón y que juega muy bien en la parte ofensiva".



"A lo largo de su historia siempre ha tenido grandes nombres, como Maradona o ahora Messi y por eso siempre levanta muchas expectativas. Pero cuando eres francés también es importante jugar la final de un Mundial", afirmó.



Para el portero, la victoria de 2018 debe servir de inspiración, pero sin más, porque "son momentos y situaciones diferentes".



"Tengo el privilegio y el orgullo de haber ganado en 2018, pero ahora me concentro en el presente, lo que pasó antes no existe. Queremos acabar lo mejor posible esta aventura", aseveró.



Lloris se refirió al virus que ha afectado a algunos de sus compañeros y aseguró que "pese al mismo, hay que elevar el nivel, superarse, para acabar el trabajo de la mejor manera".



"La forma en la que hemos afrontado hasta ahora la competición ha funcionado bien, no hay motivo para que mañana deje de pasar. Creo que la adrenalina que genera una final es suficiente para que podamos elevar el nivel y conseguir el triunfo", señaló.