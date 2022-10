EFE

La ATP y la Federación Italiana de Tenis anunciaron que la jornada final de las ATP Finals, prevista para el 20 de noviembre, va a modificar su horario para no coincidir con la jornada inaugural de la Copa Mundial Qatar 2022.



La organización del torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del mundo en el último gran evento de cada temporada, que se disputará en Turín del 13 al 20 del próximo mes, ha optado por retrasar la final que ahora comenzará a las 7:00 de la noche, hora de Italia.



El programa de la última jornada de las Finales ATP comenzará ese 20 de noviembre con la final de dobles a las 4:00 de la tarde de Turín y después se disputará la final, no antes de las 7:00 de la noche, hora local, cuando estaba inicialmente fijada para las 5:00 de la tarde..



El cambio se ha realizado para evitar una coincidencia directa entre la final de individuales y el encuentro inaugural del Mundial que se estableció a las 11:00 AM ET entre Qatar y Ecuador.