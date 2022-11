EFE

El exinternacional uruguayo Diego Forlán elogió hoy a su compatriota Darwin Núñez, que "está en un muy buen momento" en el Liverpool y que "puede ser un jugador muy importante" para la selección.



En declaraciones al canal portugués Sport TV, el ex atacante del Villarreal y del Atlético de Madrid dijo que Darwin, es un delantero "con mucha calidad" y que podría "ser un jugador muy importante" para Uruguay en Qatar 2022.



Preguntado también por el centrocampista del Sporting de Portugal Manuel Ugarte, Forlán aseguró que es "muy importante ahí en el medio para liberar a Valverde y Bentancur".



"Si yo fuera entrenador me encantaría poner a Ugarte en el medio", aseguró.



Sobre Sebástian Coates, también jugador del club lisboeta, destacó que "tiene mucha experiencia, calidad".



Prevé aún más tiempo para el capitán verdiblanco en la selección porque "Godín no ha jugado mucho este año y Ronald Araújo está lesionado", expresó.



Uruguay está encuadrado en el grupo H junto a Portugal, Corea del Sur y Ghana, un grupo que Forlán considera "difícil", pero recordó que la 'Celeste' es una "selección competitiva", con "buenos jugadores, y un buen entrenador", Diego Alonso.



"Espero que el equipo tenga un buen comienzo para luego jugar un poco más relajado contra Portugal en el segundo partido", dijo.



Forlán habló también de Portugal, "una selección que siempre tiene buenos jugadores, y que en este Mundial tiene mejor equipo" que en Rusia 2018, cuando fue eliminada en octavos de final precisamente por Uruguay.