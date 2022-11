EFE

Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos, admitió que el empate ante Inglaterra no es malo, pero se queda con la sensación de que podrían haber sacado algo más, porque jugaron de tú a tú a los ingleses.

A pesar de anular a los Leones, los estadounidenses necesitan una victoria en el último partido de la fase de grupos para avanzar a los octavos de final de Qatar 2022.



El futbolista del Chelsea fue elegido el mejor jugador del partido, tras disponer la oportunidad más clara del partido, con un disparo al larguero en la primera mitad.



"Ha sido un actuación muy sólida, era un gran equipo. Un empate no es malo, pero hemos creado ocasiones y hemos dominado muchas fases del partido", dijo Pulisic en rueda de prensa.



"Hemos demostrado mucha confianza, Vinimos como los no favoritos, pero hemos jugado de tú a tú un gran equipo. Hemos hecho a mucha gente feliz en Estados Unidos, pero no hemos ganado y nos queda trabajo por hacer. No estamos cerca de donde querríamos estar, queda mucho por hacer", añadió Pulisic.