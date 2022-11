EFE

El exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero indicó que "es muy difícil para otros países" jugar contra la Albiceleste, en entrevista concedida a la FIFA y difundida este martes con vistas al comienzo del Mundial de Qatar 2022.



El exjugador del Independiente argentino, el Atlético de Madrid español y el Manchester City inglés, que jugó tres Copas del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) con su selección, recordó que, cuando era niño, descubrió que la Albiceleste "siempre estaba entre las favoritas para ganar".



"A medida que los distintos Mundiales pasaban, te dabas cuenta de que Argentina siempre estaba ahí, entre los equipos favoritos. En mi opinión, es muy difícil para otros países jugar contra Argentina", explicó.



El exfutbolista, de 34 años, comentó que la pasión por el fútbol en Argentina es tan grande que "incluso las escuelas suspenden sus clases" y que, aunque "siendo un niño no entiendes mucho", él era consciente de que cuando llegaba un Mundial "todo el país se detenía".



"En función de la hora del partido, las escuelas instalan pantallas para que los chicos puedan ver el Mundial. Así que, desde la infancia, el país muestra su pasión", indicó Agüero, quien rememoró que el primer encuentro mundialista que vio fue estando en clase "con 5 o 6 años" (seguramente Estados Unidos 1994, ya que nació en 1988).



Sobre su experiencia como jugador en tres Copas del Mundo, destacó que "es lo mejor que le puede ocurrir a un futbolista", ya que "todos los niños sueñan con ir a un Mundial, pero no todo el mundo tiene la posibilidad".



Agüero habló sobre la "responsabilidad" de futbolistas y aficionados por promover "el respeto a otras culturas", en alusión a la disputa del próximo Mundial en suelo catarí, como ya ocurrió con el de 2010 en Sudáfrica, primero en tierras africanas.



"Creo que hacemos progresos con cada Mundial. Por supuesto, es imposible alcanzar la perfección, pero poco a poco la gente empieza a advertir cómo son las distintas culturas y que debemos respetarlas todas", indicó.



El Mundial de Qatar 2022 se celebra del 20 de noviembre al 18 de diciembre y, en él, la selección argentina, que dirige Lionel Scaloni, quedó encuadrada en el grupo C, en el que se medirá a Arabia Saudí (22 de noviembre), México (26/11) y Polonia (30/11).