GOAL

Por primera vez en las tres finales de Copa Libertadores que alcanzó durante su ciclo en River, Marcelo Gallardo podrá estar en el banco de suplentes mientras se juega el partido decisivo del certamen, tras haber tenido que mirar de afuera las definiciones frente a Tigres y Boca, por diferentes sanciones. En cambio, esta vez, parece que será el rival del Millonario el que se quedará sin su DT en el encuentro que definirá al campeón de América: el entrenador de Flamengo, Jorge Jesús, corre riesgos de ser sancionado por CONMEBOL y tendría que mirar el duelo desde las tribunas.

En el partido de vuelta de las semifinales frente a Gremio, el Mengao salió dos minutos tarde a disputar el segundo tiempo y la situación quedó registrada en el informe arbitral de Patricio Loustau. Según establece el inciso C del Artículo 163 del reglamento de la Copa, en caso de retraso de uno de los conjuntos "se considerará en todo caso responsable al entrenador del equipo en cuestión" y la sanción que puede caerle va desde un apercibimiento (en caso de que sea la primera demora) hasta una suspensión de un partido y una multa no inferior a U$S 1.500 (a partir de la segunda infracción).

Por el momento, la Confederación no aclaró si Flamengo ya se había retrasado en alguno de sus partidos anteriores durante la competición y dio tiempo hasta el viernes 1° de noviembre para que el club brasileño haga su descargo. Recién después se sabrá si el técnico portugués será suspendido.

Por otra parte, el delantero Gabriel Barbosa también se expone a una sanción por parte de CONMEBOL, aunque no corre riesgo alguno de ser suspendido: el delantero podría recibir una multa de cinco mil dólares por haber mostrado un cartel (que decía "Hoy hay gol de Gabigol") para celebrar uno de sus tantos en el 5-0 sobre Gremio, algo que está prohibido por el artículo 67 del Reglamento del certamen.