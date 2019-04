GOAL

No es ningún descubrimiento decir que River, desde la llegada de Marcelo Gallardo a la dirección técnica, es un equipo con mística copera. Que puede fallar, porque no es infalible. Pero siempre tendrá ese plus para no darse por vencido en ninguna circunstancia. Y en el partido contra Internacional donde todo parecía adverso, desde la previa hasta el momento del penal convertido por Pratto, la muñeca del Muñeco apareció en su esplendor.

El Millonario llegaba al Beira-Rio sin Juanfer Quintero ni Armani, este último lesionado el sábado en un partido de Superliga donde no se jugaba nada y que le dejaba su lugar al siempre irregular Lux; con apenas dos puntos en su zona, después de no poder quebrar a Palestino en el Monumental; ante el rival más duro del grupo, que tiene a Andrés D'Alessandro como figura y que, más allá de su amor por la banda roja, mantiene latente la "ley del ex".

Con la pelota ya en juego, nada parecía mejorar: a los 18 perdía por un gol de oportunista del Diente López y a los 31 aumentaba Edenílson, que entraba al área ante una defensa que no opuso resistencia. Para colmo, Ostojich decidió no sancionar una clara falta sobre Zuculini en el área, pero antes del fin del primer tiempo apareció la compensación y cobró uno mucho menos claro, que Pratto transformó en gol.

En el entretiempo, quien salió a jugar fue el DT: dos cambios en el entretiempo, la extraña apuesta por Zucu de 2 para que el mediocampo sea propiedad de Enzo Pérez y el ingreso del resistido De La Cruz por el prometedor Cristian Ferreira. ¿Quién metió el gol del empate? El uruguayo con un tiro libre al ángulo. Pero el resultado final no termina de explicar la superioridad del Millonario en el complemento, que redujo a Inter a jugar de contragolpe, luego de ceder la pelota y el terreno. Tampoco hubo chances claras para la visita, porque nunca pudo dar el pase final para que Pratto o Suárez, que ingresó por Borré, queden mano a mano contra el arquero. Pero lo tuvo ahí, contra las cuerdas y obligado a plantar su última línea muy cerca de Lomba.

Pareciera poca cosecha tener solo tres puntos luego de tres partidos, si sueña con defender exitosamente la corona continental. Pero tiene por delante dos partidos de local y la prueba fehaciente de que con Gallardo, ya de regreso al banco o al menos en un palco, siempre podrá dar algo más en la copa