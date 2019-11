NOPE, IT’S NOT THE #NBA! The MVP Of @thelibertadores tournament will be awarded this ring 💍🏆 NO, NO ES LA NBA! El mejor jugador de la @libertadores recibirá este anillo ⚡️🔝 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 This Saturday, @flamengo 🇧🇷 vs @riverplate 🇦🇷 in the #Libertadores Final🔥 📺 Watch live & exclusively on be beIN SPORTS ⚡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 Este sábado, #Flamengo 🇧🇷 vs #River 🇦🇷 en la final de la #Libertadores 🔥 📺 En vivo & exclusivo en beIN SPORTS ⚡️

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Nov 22, 2019 at 8:02am PST