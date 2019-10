GOAL

Otra vez a un paso de ser campeón de la Copa Libertadores, otra vez tras eliminar al eterno rival... Nadie en River quiere imaginarse un futuro sin Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, pero como cada vez que se aproxima diciembre, el Muñeco pone un manto de sospecha sobre su continuidad.

"Que yo viva de la manera que vivo hace que a cada final de año me replantee mi situación. Yo también necesito pensar en mis energías, pensar en mi salud, en mis tiempos", explicó el DT en TNT Sports luego del triunfo ante Colón por 2-1. "Siempre hay posibilidades de reflexionar y generalmente lo hago cada fin de año. Eso no quiere decir que tenga una decisión tomada con lo que voy a hacer con mi futuro profesional", agregó.

"En nuestra área, en nuestro país, en nuestro ambiente, no paramos, seguimos, seguimos y seguimos. Y uno se exige. Y eso a la larga tienen repercusiones. No pasa por una cuestión de ganar o perder, sino de sentir. Por eso me tomo ese momento para reflexionar y pensar en lo que viene", explicó.

Luego, en la conferencia de prensa, el Muñeco retomó el tema y reconoció que tiene claro que la suya es una excepción dentro de la histeria reinante alrededor de la pelota: "Este es un escenario complejo. En River somos una isla dentro del fútbol argentino. Se tienen que alinear los planetas para que algo así suceda. Entendimos todos las partes el mismo objetivo pero no voy a ser hipócrita: acá me han sostenido los resultados".

En ese sentido, el entrenador reconoció que hace no tanto tiempo sintió que su cargo pudo estar en riesgo: "La paciencia y urgencia hace que no todos puedan sostenerse sin conseguir resultados. Después de la eliminación con Lanús en 2017 y antes de jugar la Supercopa contra Boca, muchos decían que yo estaba en el final del ciclo. Y lo cierto es que si hubiésemos perdido ese partido, muchos nos hubiesen querido fuera. Si no ganás, el barco se llena de agua".