GOAL

Marcelo Gallardo está en su último año bajo contrato como entrenador de River. El vínculo del entrenador con el Millonario finaliza en diciembre de 2021, junto al mandato de Rodolfo D'Onofrio (que no podrá ser reelecto para un tercer mandato), y a poco más de tres meses de su extinción no hay ninguna certeza sobre una posible renovación.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

Las dudas acerca del futuro del DT ya vienen desde los primeros días de 2021. Debido a las postergaciones por la pandemia, la competencia de 2020 se extendió hasta los primeros días de este año y el habitual balance personal del DT de los últimos días de diciembre debió esperar hasta fines de enero, un momento en el que todo era incertidumbre a partir de la caída en semifinales de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y la eliminación en la Copa Diego Maradona.

En ese momento, una vez que el equipo quedó eliminado a nivel local e internacional, Gallardo se recluyó en Villa La Angostura junto a su familia, hasta el día en el que celebró su cumpleaños número 45. Mientras tanto, Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli aguardaban el momento de sentarse a discutir el futuro. " Cuando vuelva de las vacaciones tendremos una conversación, pero él siempre decide de forma personal después de su análisis y nos dirá si continúa o no", sostenía el mandamás, confiando en la respuesta positiva.

La incertidumbre tenía su razón de ser. En la previa de la revancha contra el Verdao, el Muñeco había dejado abierta la puerta a una salida: "C uando termine mi participación en esta Libertadores haremos el análisis que siempre hago con mayor detenimiento, basándome en lo que creo yo que me da razones para seguir o no. Cuando termine este mes y nuestra participación en Copa, ahí hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos. Habrá que esperar un tiempito ".

Finalmente, la pretemporada comenzó con su presencia, pero el entrenador no se expresó públicamente hasta febrero, en la previa del estreno en la Copa Argentina contra Defensores de Pronunciamiento, cuando dejó claro cuáles eran sus prioridades. "Uno trabaja con pasión, con dedicación y necesitamos ver si seguimos con ese mismo entusiasmo y deseos", aseguró. Aunque dejó una advertencia para la dirigencia: "Quiero que me digan dónde estamos y hacia dónde vamos".

D'Onofrio y compañía recogieron rápidamente el guante y actuaron en consecuencia: después de varios mercados con poco movimiento, el Millonario contrató seis refuerzos para renovar el plantel en la primera parte del año y el propio Gallardo reconoció el gesto en la tarde de la presentación, con palabras profundas sobre su sentimiento hacia el club: "Cuando miro un poquito para atrás, pasé casi la mayor parte del tiempo acá . Porque el día que no estamos acá, realmente lo extrañamos. No quiero que eso me pase, hasta el último día que esté acá voy a disfrutarlo, de darle mi empeño, dedicación, vocación, que es lo que merece. No solamente el compromiso que tengo con el club sino porque lo siento de esa manera, son un montón de años vividos".

Una vez que quedó confirmado que cumpliría el contrato, llegaron algunos de los golpes más duros de los siete años del ciclo: en el plano internacional, el Millonario fue ampliamente superado por Atlético Mineiro y se quedó afuera de las semifinales de la Libertadores por primera vez desde 2016, mientras que a nivel local Gallardo sufrió sus dos primeras eliminaciones directas frente a Boca, en los cuartos de la Copa de la Liga Profesional y los octavos de la Copa Argentina. De esta manera, en un hecho inédito en la era del Muñeco, River afronta un segundo semestre donde sólo tiene el torneo local como objetivo.

En ese contexto, los rumores acerca de una partida del entrenador a fin de año empezaron a acrecentarse. Y tras el triunfo sobre Newell's de la 11° fecha del Torneo LPF, el propio DT evitó ilusionar a los hinchas: "No estoy en posición de poder contestar lo que voy a hacer de acá a fin de año porque todavía no lo tengo resuelto. Trato de no pensar en eso, me evito un desgaste mental que me quita muchísima energía. Disfrutaré este tiempo con la cabeza ocupada como hasta ahora, tratando de armar rompecabezas y tratando de conformar el mejor equipo posible para ver si de una vez por todas podemos ganar esta Liga".

La historia de las renovaciones contractuales del Muñeco

Ya es una tradición en el Millonario que su técnico, para muchos el mejor de la historia, revise sus energías a fin de año. Esta metodología comenzó en el 2017 , luego de la dura derrota ante Lanús en la semifinal de la Libertadores, tras la cual finalmente acordó una renovación del contrato iniciado en junio del 2014, bajo la promesa de tener un equipo más competitivo, hasta diciembre del 2021 , cuando finaliza el mandato del actual presidente.

El artículo sigue a continuación

La dirigencia en aquel caso cumplió sus pedidos y la gloria máxima llegó el 9 de diciembre del 2018 , con la victoria ante Boca en Madrid. Después del Mundial de Clubes nuevamente se puso el foco en sus ganas de seguir y la respuesta fue positiva, volviendo a la final del certamen continental, en la que perdió agónicamente ante Flamengo.

La sed de revancha llevó a Gallardo a ni siquiera dudar sobre sus intenciones y continuar en el 2020 aunque con el aviso de meditar a mitad de año, luego de la fase de grupos, que la pandemia retrasó seis meses hasta su reanudación en septiembre. Metido de nuevo entre los cuatro mejores del continente, tampoco hubo análisis en diciembre, ya que fue pospuesto para enero. Luego de la dolorosa eliminación ante Palmeiras, el DT mantuvoo la promesa de acompañar a Rodolfo D'Onofrio hasta el final de su presidencia.

Promesa que ratificó en julio del 2021, tras reconocer que tuvo propuestas para dirigir en el Viejo Continente. "He tenido ofertas de clubes de Europa en todos estos años. No voy a decir cuáles fueron, pero aunque me despierta interés y curiosidad, creía que mi compromiso siempre estuvo con River y así será hasta el día en que termine mi contrato", señaló, en declaraciones a ESPN, y agregó: "Es mi forma de brindarle toda la gratitud al club que me abrió las puertas y me dio libertad . Trabajaré hasta el último día de contrato, dándole todo a la gente de River que confió en mí, y al hincha que tiene un agradecimiento muy grande".