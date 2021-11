EFE

Flamengo anunció la rescisión del contrato del entrenador Renato Gaúcho dos días después de perder en Montevideo la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.



El club más popular de Brasil anunció en un escueto mensaje en sus redes sociales que "tras una conversación entre las partes, el técnico Renato Gaúcho no comanda más el equipo principal".

El Clube de Regatas do Flamengo informa que, después de una conversación entre las partes, se ha decidido que el entrenador Renato Gaúcho no seguirá siendo técnico del equipo principal. #CRF #FlaEspañol — Flamengo (@Flamengo_es) November 29, 2021

Flamengo agregó que el técnico auxiliar Maurício Souza, que entrenaba el equipo sub'20, dirigirá provisionalmente al equipo hasta el fin del Campeonato Brasileño, es decir en los cuatro partidos que tiene pendientes hasta la última jornada de la Liga, el 9 de diciembre.



Renato 'Gaúcho' Portaluppi, dos veces campeón de la Libertadores, una como jugador (1983) y otra como técnico (2017) del Gremio, ya venía siendo criticado por los hinchas y algunos dirigentes antes de la final del torneo continental, por lo que se especulaba su salida desde hacía algunos días y la rescisión anticipada de su contrato, que vence en diciembre.



El entrenador era cuestionado por algunos resultados irregulares del equipo que cuenta con la plantilla más costosa de Brasil y por sus divergencias con algunos jugadores.



El puntillazo fue la derrota en la final de la Libertadores, al caer por 2-1 frente al Palmeiras en partido único en Montevideo, que impidió al Flamengo conquistar el título que más esperaba en la actual temporada.



El conjunto carioca, campeón de la Libertadores en 2019 y de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño, puede concluir la temporada sin ningún título de importancia.

El técnico Maurício Souza dirigirá al primer equipo hasta el final del Campeonato Brasileño.#CRF #FlaEspañol — Flamengo (@Flamengo_es) November 29, 2021

Ello debido a que, sin la Libertadores y eliminado de la Copa do Brasil en semifinales, depende casi de un milagro para conquistar el título del Campeonato Brasileño este año.



El Atlético Mineiro lidera la Liga con una ventaja de once puntos sobre el Flamengo, único con posibilidades de arrebatarle el título, y tan sólo necesita de una victoria o un empate en uno de los tres partidos que le quedan para coronarse nuevamente campeón brasileño tras 50 años de sequía.



Renato Gaúcho comandó el Flamengo en 38 partidos y se despide con un saldo de 25 victorias, 8 empates y sólo 5 derrotas, dos de las cuales decisivas: la de la final de la Libertadores y otra en semifinales de la Copa do Brasil.



El técnico, que fue jugador del Flamengo entre 1987 y 1990 y conquistó con el club la Copa do Brasil de 1990, había asumido como técnico el 11 de julio, cuando sustituyó al también criticado Rogerio Ceni.



Antes del Flamengo, Renato Gaúcho comandó el Gremio por más de cuatro años, en los que conquistó la Copa Libertadores (2017), la Recopa Sudamericana (2018), la Copa do Brasil (2016) y tres ediciones del Campeonato Gaúcho (2018, 2019 y 2020)