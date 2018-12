EFE

El campeón de la Súper Liga Argentina, Boca Juniors; el ganador de la Copa Sudamericana, Atlético Paranaense; el vencedor del Apertura boliviano, Wilstermann, y el de la Liga colombiana, Deportes Tolima, formarán parte del grupo más difícil en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Así se decidió en el sorteo del campeonato que se celebró en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de Luque, Paraguay.



El vigente campeón de la Libertadores, River Plate, encabezará otro de los grupos más complicados de la competición, junto con el Internacional de Brasil y el Alianza Lima peruano, al que se sumará un cuarto clasificado que se decidirá en las fases previas.

🏆 ¡Así quedó la fase de grupos de la #CONMEBOLLibertadores 2019! pic.twitter.com/yWMjdd4xd2 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2018

Los dos mejores clasificados de los ocho grupos accederán a la siguiente ronda de la Libertadores, en la que se sortearán de nuevo los cruces.



Además, los ocho equipos que terminen en tercera posición y los dos mejores eliminados de la tercera fase tendrán la oportunidad de competir en la Copa Sudamericana.



La Copa Libertadores 2019 arrancará el próximo 22 de enero, cuando comience la primera fase del campeonato y concluirá el 23 de noviembre, fecha en la que se celebrará por primera vez una final a partido único en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.



Emparejamientos de primera, segunda, tercera fases y la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2019:



Primera fase:



1) Delfín (ECU) - Nacional (PAR) (E1)



2) Deportivo La Guaira (VEN) - Real Garcilaso (PER) (E2)



3) Bolivia 4 - Defensor Sporting (URU) (E3)



Segunda fase:



1) Danubio (URU) - Atlético Mineiro (BRA) (C1)



2) Melgar (PER) - Universidad de Chile (CHI) (C2)



3) Bolivia 3 (BOL) - Libertad (PAR) (C3)



4) Palestino (CHI) - Independiente de Medellín (COL) (C4)



5) Talleres de Córdoba (ARG) - San Paulo (BRA) (C5)



6) E2 - Atlético Nacional (COL) (C6)



7) E1 - Caracas (VEN) (C7)



8) E3 - Barcelona (ECU) (C8)



Tercera Fase:



1) C1-C8 (G1)



2) C2-C7 (G2)



3) C3-C6 (G3)



4) C4-C5 (G4)



Fase de Grupos:



Grupo A: River Plate (ARG), Internacional (BRA), Alianza Lima (PER), G4.



Grupo B: Cruzeiro (BRA), Emelec (ECU), Huracán (ARG), Deportivo Lara (VEN).



Grupo C: Olimpia (PAR), Sporting Cristal (PER), Godoy Cruz (ARG), Universidad de Concepción (CHI).



Grupo D: Peñarol (URU), Flamengo (BRA), LDU de Quito (ECU), Bolivia 2.



Grupo E: Nacional (URU), Cerro Porteño (PAR), Zamora (VEN), G1.



Grupo F: Palmeiras (BRA), San Lorenzo (ARG), Juniors (COL) G2



Grupo G: Boca Juniors (ARG), Atlético Paranaense (BRA), Wilstermann (BOL), Deportes Tolima (COL).



Grupo H: Gremio (BRA), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), G3.