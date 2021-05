GOAL

Por la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Boca no tuvo problemas para derrotar 3-0 a The Strongest y lograr así la clasificación a los octavos de final. El Xeneize terminó como escolta de Barcelona de Guayaquil, que venció a Santos en Ecuador.

El conjunto de Miguel Ángel Russo venía de cinco partidos consecutivos sin triunfos, pero pudo resolver con enorme facilidad el partido ante el conjunto boliviano gracias a los goles de Agustín Almendra, Sebastián Villa y Gabriel Valverde (en contra).