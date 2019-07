Miércoles de Copa Libertadores por beIN SPORTS

EFE



San Lorenzo (ARG) vs. Cerro Porteño (PAR) 6PM ET/3PM PT

📺 beIN SPORTS en Español



El San Lorenzo argentino, que cuenta con el regreso de Juan Antonio Pizzi como entrenador y un equipo totalmente renovado, recibirá este miércoles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores al Cerro Porteño, que está en alza en el torneo paraguayo y llega motivado.

El miércoles comenzará oficialmente el segundo ciclo de Pizzi, que con el equipo azulgrana ganó la Liga local de 2013 y luego dirigió al Valencia, al León mexicano y a las selecciones de Chile y Arabia Saudí.

El exjugador del Tenerife, el Valencia, el Barcelona y el Villareal, entre otros equipos, modificó por completo la plantilla y la alineación.

Según lo visto en los últimos entrenamientos, el técnico solo mantendrá en la alineación titular a tres jugadores: los defensas Fabricio Coloccini y Marcos Senesi y el delantero Héctor Fertoli.

El que regresará al once inicial tras varias años en el banquillo será el portero Sebastián Torrico, una de las figuras de la Copa Libertadores que San Lorenzo ganó en 2014.





Con el entrenador anterior, Miguel Almirón, San Lorenzo fue vigésimo tercero, de 26 equipos, en la Superliga Argentina, cayó en los cuartos de final de la Copa de la Superliga ante Argentinos Juniors y fue eliminado en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de San Luis.

Ahora, con Pizzi en el banquillo y un equipo renovado tras un intenso mercado de pases invernal, el equipo azulgrana sueña con dar vuelta la página para ir en busca de su segunda Copa Libertadores.

"Si somos candidatos o favoritos no tiene importancia. Lo importante es que me creo capaz de que podamos ganar este partido. Llegamos bien, estamos en la línea que pretendemos", dijo Pizzi este lunes.

Su rival, el Cerro Porteño, llega a este partido en alza y motivado.

El Ciclón paraguayo está acostumbrado a celebrar títulos locales pero nunca ganó la Libertadores (fue semifinalista en 1973, 1978, 1993, 1998, 1999 y 2011).

Los dirigidos por el argentino Miguel Ángel Russo golearon este sábado al Deportivo Capiatá por 3-0 con tantos de Óscar Ruiz, Eduardo Aranda en propia meta y el argentino Joaquín Larrivey.

Larrivery y Russo no son los únicos argentinos del equipo paraguayo. Los otros son el portero Juan Pablo Carrizo, el centrocampista Federico 'Pachi' Carrizo y el delantero Diego Churín.

El conjunto paraguayo también cuenta con el experimentado delantero Nelson Haedo Valdez, la principal carta de gol del equipo.

Sin embargo, el atacante de 35 años está en duda por una contractura.

El Cerro Porteño empezó con buen pie su participación en el Clausura paraguayo: ganó los dos partidos que disputó y es líder junto al Olimpia y al Libertad.

El goleador del equipo, Óscar Ruiz, autor de un tanto en cada encuentro, será titular ante San Lorenzo, según lo visto en los últimos entrenamientos.

En el equipo paraguayo también hubo modificaciones.

Luis Fariña, Juan Patiño, Sergio Diaz, Josue Colman y Daniel Rivas fueron inscritos en la lista de la Copa en lugar de Juan Escobar, Stevens Gómez, Luis Vargas, Julio Báez y Alexis Duarte.

El partido de vuelta será el miércoles 31 de julio en La Olla de Asunción y el vencedor jugará en los cuartos de final ante el River Plate argentino o el Cruzeiro brasileño.



Nacional (URU) vs. Internacional (BRA) 6PM ET/3PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 7



El Nacional uruguayo, tricampeón de la Copa Libertadores, y el Internacional brasileño, dos veces ganador de ese trofeo, se verán las caras este miércoles en Montevideo buscando dar el primer golpe en su anhelo por reconquistar el título continental.



Los octavos de final, instancia donde se cruzarán ambas escuadras, los medirán al igual que en 2006 cuando los colorados avanzaron a los cuartos tras una victoria 1-2 en la capital uruguaya y un empate sin tantos en Porto Alegre.



En esa copa, también se cruzaron en la fase de grupos, al igual que en el trofeo de 2007.



En total, entre las dos ediciones, Nacional e Internacional chocaron en seis encuentros de los que formaron parte, entre otros jugadores, Gonzalo 'Chory' Castro y Mathías Cardacio, quienes este miércoles volverán a decir presente.



Con vistas al partido, que se disputará en el Gran Parque Central, el entrenador del tricolor, Álvaro Gutiérrez, apostaría por un equipo similar al que llega de vencer al Danubio por el torneo local por 1-2.



En ese encuentro, el portero Luis Mejía se retiró lesionado, por lo que aún no es seguro si la meta estará cubierta por el panameño o por el joven Sergio Rochet.



El otro futbolista que podría ingresar es el centrocampista Matías Zunino, quien se perdió el encuentro ante el franjeado por estar suspendido.



En el Internacional, el lateral derecho Zeca y el centrocampista Rodrigo Dourado fueron descartados para viajar a Uruguay; sin embargo, quien sí está en el plantel es el portero Marcelo Lomba, que se recuperó de un golpe en la cabeza y será titular.



Otro jugador que estará en el once inicial será el delantero Nicolás López, quien se enfrentará al equipo en el que estuvo en las divisiones menores y con el que debutó en la primera división en 2011 bajo las órdenes de Juan Ramón Carrasco.



El uruguayo acompañará al peruano Paolo Guerrero, uno de los goleadores de la última Copa América con tres tantos.



El ganador de esta serie, que se definirá el 31 de julio, se medirá al vencedor de la llave que disputan el Flamengo de Brasil y el Emelec ecuatoriano.



A. Paranaense (BRA) vs. Boca Juniors (ARG) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS en Español



El brasileño Athletico Paranaense y el argentino Boca Juniors volverán a verse las caras, después de enfrentarse en la primera fase, cuando disputen este miércoles en Curitiba el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de fútbol.



En la fase de grupos, los argentinos terminaron como primeros del G con once puntos, dos más que los brasileños, tras la victoria en la última jornada por 2-1 en Buenos Aires. En Curitiba, el Athletico Paranaense había vencido al Boca Juniors por 3-0.



El Athletico Paranaense confirmó el lunes el fichaje del lateral izquierdo Adriano, exBarcelona de España, quien estaba en el Besiktas de Turquía y venía negociando antes para su retorno a Brasil con el Sao Paulo y el Santos.



Adriano, que no estará todavía para el partido frente a los argentinos, se suma a los defensas Lucas Halter y Pedro Henrique, al también lateral Abner, al creativo Bruno Nazario y al atacante Vitinho, como refuerzos para el resto de la temporada.







Las principales bajas para esta fase de la Libertadores son las del lateral Renán Lodi, transferido al español Atlético de Madrid, y el colombiano Ánderson Plata, negociado en su país con el Deportes Tolima de Ibagué; además de los casos por dopaje de Thiago Heleno y Camacho que se deberán resolver en los próximos días.



El centrocampista Wellington está suspendido para el primer partido ante el Boca Juniors.



En la liga brasileña, el Paranaense con un equipo emergente vapuleó el sábado a domicilio, por 0-4, al CSA de Maceió, con tantos de Leo Cittadini, Madson, Thonny Anderson y del argentino Braian Romero. Con el resultado el equipo de Curitiba llegó a 16 puntos y se ubica séptimo a diez unidades del líder Palmeiras de Sao Paulo.



El goleador argentino Marco Ruben, artillero en esta edición de la Copa Libertadores con seis tantos, y su compatriota Lucho González estarán en la titular del técnico Tiago Nunes.



En el Boca Juniors, del técnico Gustavo Alfaro, la única duda está en el lateral derecho, Marcelo Weigandt o el exSao Paulo Julio Buffarini; mientras que para el ataque Ramón Ábila, que en Brasil defendió al Cruzeiro de Belo Horizonte, ocupará el lugar de Darío Benedetto, transferido al francés Olympique de Marsella.



Para la recta final de la Copa Libertadores y el segundo semestre, el Boca se reforzó con el mundialista Eduardo Salvio, que estaba en el portugués Benfica de Lisboa; además del venezolano Jan Hurtado, de 19 años y que proviene del Gimnasia y Esgrima de La Plata, y el creativo Alexis Mac Allister, del Brighton inglés.



Los 'Xeneizes' todavía negocian en Europa los fichajes de Franco Cervi, argentino del Benfica, y del mundialista italiano Daniele De Rossi, que fue figura del Roma.



En la titular del equipo porteño deberán aparecer el zaguero paraguayo Júnior Alonso, el centrocampista uruguayo Nahitan Nández y y el punta colombiano Sebastián Villa



A nivel local, el Boca Juniors jugará en casa el 28 de julio por la Superliga Argentina ante Huracán de Buenos Aires y por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante el Almagro, el 9 de agosto.



El partido de vuelta se disputará el 31 de julio en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.



Emelec (ECU) vs. Flamengo (BRA) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 8



El Flamengo de Brasil llega en un buen momento al encuentro que este miércoles lo enfrenta ante un deslucido Emelec, que busca ante sus aficionados ecuatorianos pasar como sea a cuartos de final de la Libertadores.



Emelec accedió a octavos de final como segundo del Grupo B, con más sobresaltos que aciertos, altibajos que vive también en el torneo local, donde no ha logrado mostrar una consistencia futbolística, con jugadores que han perdido el gran nivel con el que llegaron este año al equipo.



El equipo ecuatoriano intentará en el partido frente al Flamengo -ganador de las Copas Libertadores e Intercontinental de 1981- su primer triunfo de local en la actual Libertadores, pues en la fase de grupos, de los tres encuentros que jugó, empató dos y perdió uno, por lo que la clasificación la consolidó de visitante.



El subcampeón ecuatoriano perdió el viernes pasado en casa por 0-1 ante el Deportivo Cuenca, en el mismo estadio donde recibirá al Flamengo, y ocupa el séptimo puesto de la tabla de posiciones, con 26 puntos, 15 menos que el líder, Macará, entre dieciséis clubes de la primera división ecuatoriana.



Las dificultades futbolísticas del conjunto guayaquileño comienzan en los extremos de sus defensas, continúan con los centrocampistas, a los que también se suman los atacantes, todos por un bajón en el nivel de juego, salvándose el portero argentino Esteban Dreer, que mostró una gran actuación en la fase de grupos.







Junto al arquero se ha ganado la titularidad su compatriota, el defensa Leandro Vega, junto al defensa argentino Aníbal Leguizamon que acaba de vincularse al equipo, mientras que el centrocampista argentino Fernando Luna solo es suplente y en la misma situación permanece en el centro del campo el uruguayo Nicolás Queiroz.



Por su parte, Flamengo se clasificó el primero del grupo D con los mismos 10 puntos que el ecuatoriano Liga de Quito, pero con mejor gol diferencia.



En la reciente fecha de la liga brasileña, Flamengo empató a un gol contra Corinthians, ubicándose en el tercer puesto de la tabla de posiciones, tras la recientemente eliminación que sufrió en cuartos de final de la Copa de Brasil a manos del Internacional de Porto Alegre.



Flamengo echará de menos al centrocampista Éverton Ribeiro y al atacante Vitinho, por lesiones, que se suman al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, también lesionado, y al defensa Pará, por suspensión.



El duelo táctico correrá a cargo del técnico español Ismael Rescalvo, de Emelec, y del portugués Jorge Jesús, de Flamengo.



El cuadro brasileño mostrará figuras sobresalientes como el portero Diego Alvez, el extremo Rafinha, los centrocampistas Diego, Bruno Enrique y el goleador insigne, Gabriel.