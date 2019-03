Huracán y Cruzeiro inician su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Atividade encerrada no complexo Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires.



Daqui, a delegação parte para o reconhecimento do gramado do estádio El Palácio, palco do jogo contra o Huracán, nesta quinta-feira.



Quem aí está ansioso pela estreia do Gigante na @LibertadoresBR? pic.twitter.com/OnozQYcNMo