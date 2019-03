Cruzeiro recibe a Deportivo Lara en la Copa Libertadores

EFE

Un Cruzeiro fortalecido y con el refuerzo de Dedé recibe este miércoles en la ciudad brasileña de Belo Horizonte al Deportivo Lara que por la crisis de Venezuela llegará a Brasil sobre el tiempo para el partido por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.



Tras vencer a domicilio al Huracán de Argentina por 0-1 en el primer partido del grupo B de la Libertadores, el Cruzeiro llega al encuentro del miércoles con ventaja sobre el Lara, que empató sin goles en casa con el ecuatoriano Emelec.



No obstante, para el entrenador Manu Menezes el hecho de llegar fortalecido no es garantía de triunfo y, aunque sabe que existen las condiciones para lograr un resultado positivo, asegura que "no se gana antes de la hora".



"Vamos creciendo, es la hora de crecer y el miércoles tenemos un juego importante para la Libertadores. Tenemos que agregar lo que construimos y conseguimos en Argentina con una segunda victoria", aseguró el técnico brasileño.

Confira algumas imagens do treino de reapresentação do elenco dessa segunda-feira. Os Cabulosos já se preparam para a partida contra o Deportivo Lara, valida pela 2ª Rodada da @LibertadoresBR.



Veja o que rolou! 👇

📸: @_vinniciussilva / Cruzeiro pic.twitter.com/wvqyoYJX1x — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 11, 2019



Para el encuentro con el Lara, el Cruzeiro contará con el zaguero Dedé, una de sus principales referencias y que cumplió la suspensión ante el Huracán, pero no tendrá en la cancha al volante Thiago Neves por una lesión en la pantorrilla.



Neves tuvo que salir del partido contra el Huracán por una lesión en su pantorrilla que se pensó había sido superada pero que volvió a molestar al jugador en partido local ante el Tombense, por lo que se confirmó que no tiene condiciones para participar en el partido contra los venezolanos.



Otro que suena para la alineación es el delantero David, pero no ha sido confirmado por Menezes.



El Lara, cuyo viaje estaba incierto hasta este martes por la crisis política, económica y social que se agravó con la falta de energía eléctrica que ya suma cinco días en Venezuela, confirmó desde su página en Twitter que llegará a las 21.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) a Belo Horizonte, por lo que podría enfrentar sanciones de la Conmebol.



El equipo venezolano, que estaba concentrado en Valencia, embarcará al comienzo de la tarde hacia Belo Horizonte pero tendrá una escala de una hora en Manaos para recargar gasolina.



De acuerdo con el reglamento del torneo, el equipo visitante debe llegar a la ciudad donde se jugará el partido con al menos 24 horas de antelación, excepto en casos relacionados con la altitud, cuando el club puede arribar al estadio horas antes del partido.



Se desconoce si la Conmebol aplicará sanción o hará una excepción por las circunstancias que vive el país vecino. La crisis que afronta Venezuela también ha impedido que el equipo actualice su página Web y toda la información sobre su preparación y posible alineación es divulgada a través de su portal en Twitter.



El Cruzeiro lidera el Grupo B de la Libertadores con tres puntos, seguido del Emelec y del Deportivo Lara, con un punto cada uno.

Cruzeiro x Deportivo Lara (VEN)

📅 QUARTA - 13/03

⏱ 19h15

🏟 MINEIRÃO



Bora LOTAR a nossa casa, Nação Azul!!! 🦊🔵⚪

💰Preços acessíveis a partir de R$16,00



SÓCIO, GARANTA SEU INGRESSO NO SITE 💻 e APP📲https://t.co/UANxUnKji9#ReconquistarSantiago #NasBatalhasComOCruzeiro pic.twitter.com/mbzgaf31vz — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 10, 2019



- Posibles Alineaciones:



Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Ariel Cabral, Egidio; Henrique, Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho y Rafinha; Fred. Entrenador: Mano Menezes.



Deportivo Lara: Carlos Salazar; Jefre Vargas, Giácomo di Giorgi, Marcos Miers, Leonardo Aponte; Jorge Yriarte, Jesús Bueno; David Centeno, Lorenzo Frutos, Gonzalo di Renzo; y Jaime Moreno. Entrenador: Leonardo González.



Árbitro: El chileno Piero Maza, asistido en las bandas por sus compatriotas José Retramal y Claudio Urrutia.



Estadio: Mineirao de la ciudad brasileña de Belo Horizonte.



Hora: 19.15 hora local (6:05PM ET) - EN VIVO por beIN SPORTS & beIN SPORTS CONNECT 6.