Conmebol le pone fecha a las semifinales de Libertadores

GOAL

La Copa Libertadores 2019 entra en su etapa más decisiva y apasionante, en la que sólo quedan en pie los mejores equipos del continente. Luego de los cruces de octavos y cuartos de final, será el turno de las semifinales, instancia en la que los cuatro clasificados buscarán meterse en la gran final a partido único que se disputará en Santiago de Chile.

DÍAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó los días para los partidos correspondientes a las semifinales, según el calendario aprobado y publicado en octubre de 2018: los encuentros de ida se disputarán los días martes 1 y miércoles 2 de octubre, mientras que las revanchas serán el martes 22 y miércoles 23 octubre. Aún restan conocerse los horarios para dichos compromisos.

CLASIFICADOS

Hasta el momento, tienen chances de meterse en semifinales los ocho equipos que están disputando los cuartos de final:

River

Palmeiras

Liga de Quito

Internacional (PA)

Cerro Porteño

Boca

Flamengo

Gremio

CRUCES Y RESULTADOS

Para las semifinales, al igual que ocurrió en cuartos, las llaves quedaron definidas desde el sorteo de los octavos.

Cruces de cuartos de final:

S1 River vs. Cerro Porteño: Ida 2-0; la vuelta el 29/8 a las 19.15)

S2 Liga de Quito vs. Boca: Ida 0-3; la vuelta el 28/8 a las 19.15

S3 Gremio vs. Palmeiras: Ida 0-1 ; la vuelta el 27/8 a las 21.30)

S4 Flamengo vs. Internacional: Ida 2-0; la vuelta el 28/8 a las 21.30)

Cruces de semifinales:

Ganador S1 vs. Ganador S2

Ganador S3 vs. Ganador S4

LOCALÍA

Los equipos con mejor performance en la fase de grupos, y por lo tanto menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 en el sorteo de los octavos de final, definirán sus partidos de semifinales en condición de local.