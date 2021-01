EFE

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que en el conjunto azulgrana "no se pueden fallar dos penaltis en el mismo partido" después de vencer en la prórroga al Cornellà por 0-2 en la Copa del Rey.



"Hemos tenido muchas oportunidades de gol y dos penaltis para marcar antes, dar tranquilidad al equipo y que el partido fuera diferente del que ha sido. Otra vez nos ha faltado efectividad y no puede ser que esto le pase al Barcelona", añadió en la rueda de prensa.

❝Hay que tener más responsabilidad en este tipo de partidos.❞

‒ @RonaldKoeman sobre el #CornellaBarça. pic.twitter.com/uwX3o8ZnIv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2021

Y en este sentido insistió que no entiende "por qué se fallan penaltis porque el Barcelona tiene jugadores suficientes" como para que no sea así.



Además, Koeman consideró que ahora es el momento "de analizar por qué una vez más" el Barcelona ha tenido que "jugar 120 minutos". Es la tercera prórroga en ocho días después de las dos de la Supercopa de España.



"Hay que querer ganar los partidos antes. No es normal que tengamos que hacer este desgaste físico en este tipo de partidos", sentenció.