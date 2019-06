Brasil busca un sustituto para Neymar en la Copa América

EFE

El seleccionador brasileño, Tite, tiene apenas una semana para elegir al sustituto de la máxima estrella de la Canarinha, Neymar, lesionado en un amistoso frente a Qatar con miras a la Copa América.

El técnico tiene hasta el próximo 13 de junio, un día antes del debut de Brasil contra Bolivia, para llamar a otro futbolista de característica similares, siempre y cuando la comisión médica de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) considere que el camisa '10' tiene una lesión grave.



A continuación la lista de posibles sustitutos de Neymar, envuelto además en un grave escándalo tras ser denunciado por una mujer por una supuesta violación.



1. VINICIUS JUNIOR (REAL MADRID)



El extremo de 18 años se erigió la pasada campaña como uno de los futbolistas más destacados del Real Madrid, en su primera temporada con el conjunto blanco.



Sin embargo, vio frustrado su sueño de debutar con la absoluta en marzo pasado tras sufrir una rotura de ligamentos del tobillo derecho que la mantuvo dos meses parado, la misma lesión que ha tenido ahora Neymar.



La comisión técnica siguió de cerca su recuperación y todo apuntaba a que su nombre estaría en la lista definitiva, especialmente después de ir hasta Río de Janeiro para presentar la equipación de la selección en la Copa América.



Sin embargo, Tite decidió dejarle fuera de la convocatoria y prefirió llamar a David Neres, del Ajax.



2. LUCAS MOURA (TOTTENHAM)



Su ausencia en la lista de Tite fue una de las sorpresas que se llevaron los aficionados brasileños, quienes mostraron su indignación a través de las redes sociales.



El centrocampista, de 26 años, fue la gran figura del Tottenham al anotar tres goles en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Ajax, que permitieron al equipo inglés clasificarse para la primera final de su historia en el torneo.



Con Tite como seleccionador, Moura ha entrado en pocas convocatorias y casi siempre como alternativa para sustituir a lesionados.



3. WILLIAN (CHELSEA)



Aunque este año no haya firmado su mejor temporada con el cuadro inglés, en el que perdió su condición de titular indiscutible, el extremo de 30 años siempre había sido una constante en las convocatorias de Tite hasta esta Copa América.



La irrupción de otros jugadores como Neres o la regularidad de Everton le dejaron fuera del torneo.



A su favor tiene la experiencia de haber disputado ya dos mundiales con la camiseta de la selección brasileña.

4. DOUGLAS COSTA (JUVENTUS)



Fue el gran revulsivo de Brasil durante el Mundial de Rusia 2018 hasta el punto de que se debatió sobre si debía o no ser titular, por delante del delantero Gabriel Jesús.



Rápido, potente y con capacidad de desborde, el atacante de 28 años pagó cara su irregularidad con el Juventus italiano y algunos episodios de indisciplina, como cuando escupió a un rival, acción condenada por el propio Tite.



5. RENATO AUGUSTO (BEIJING GUOAN)



El veterano centrocampista de 31 años vive una segunda juventud en el fútbol chino. Tite guarda un profundo respeto por él, con el que coincidió en el Corinthians.



También fue una pieza fundamental para el seleccionador en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Rusia 2018, en el que comenzó a tener un rol más secundario.



Finalmente, fue "víctima" de la regeneración impulsada por el propio seleccionador y que ha abierto las puertas a otros jugadores como Arthur, del Barcelona, o Allan, del Nápoles.



6. DUDU (PALMEIRAS)



Es el líder del imbatible Palmeiras dirigido por el ex seleccionador Luiz Felipe Scolari. Fue elegido mejor jugador del Campeonato Brasileño de 2018 que coronó al conjunto paulista y decidió quedarse un año más en Brasil, a pesar de las ofertas que tenía encima de la mesa.



El atacante, de 27 años, continúa a un alto nivel esta temporada, pero en su contra está que Tite no le llama para la selección desde 2018.



7. MALCOM (BARCELONA)



Sería la opción que iría en esa línea de regeneración de la pentacampeona del mundo. Con 22 años, guarda características similares con Neymar, si bien, ha entrado poco en los planes del técnico del Barcelona Ernesto Valverde durante el pasado curso.