EFE

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez venció este sábado por votación unánime al inglés Callum Smith para ganar las fajas de peso súpermediano del Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo.

Álvarez recibió tarjetas a favor de 119-109, 119-109 y 117-111 que reflejaron su superioridad con lo que se confirmó como el mejor púgil del momento sin límite de peso en un pleito en el que fue de menos a más y dominó con un gran repertorio de golpes ante un contrario que llegó con 27 victorias consecutivas, 19 por nocaut.

Smith intentó sacar ventaja de sus 19 centímetros de diferencia en la estatura. En el centro del cuadrilátero se plantó en la larga distancia, aunque los dos mantuvieron la cautela en el primer round.

Álvarez comenzó a cortar los accesos en el segundo asalto en el que hizo algunos impactos abajo, ante un contrario con capacidad de respuesta.

Poco a poco el mexicano comenzó a sacar ventaja clara en los intercambios, con soberbios contragolpes y buena defensa ante el jab de izquierda del inglés.

"Canelo" estremeció a Smith con una derecha en el cuarto, a partir de lo cual el europeo comenzó a pelear desde atrás; por momentos respondió, sin embargo perdió velocidad y en la segunda mitad el mexicano fue el único peleador en el ring.

Un 'rally' ofensivo en el noveno asalto, buenas combinaciones con el gancho de izquierda limpio en el décimo, y ese golpe combinado con el recto de derecha en el undécimo ampliaron la ventaja ante un Smith con el rostro ensangrentado, pero negado a rendirse.

