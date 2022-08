Beatriz Haddad Maia a réalisé une première à Toronto. Alors qu’aucune joueuse brésilienne n’était jusqu’alors parvenue à battre la numéro 1 mondiale, la native de São Paulo a fait chuter de son piédestal Iga Swiatek. Après Wimbledon et Varsovie, la Polonaise a été éliminée prématurément au Canada. Plus à l’aise que son adversaire, Beatriz Haddad Maia a pris l’ascendant mais n’a su convertir qu’une de ses trois balles de break. Ce qui a été suffisant pour permettre à la 24eme mondiale de virer en tête à l’issue de la première manche. Un avantage que la Brésilienne aurait pu conforter dès le premier jeu mais, après neuf égalités et cinq balles de break sauvées, Iga Swiatek a tenu bon. C’est finalement la numéro 1 mondiale qui a fait tourner la manche à son avantage en breakant pour mener quatre jeux à deux. Remportant son dernier engagement blanc, la Polonaise a relancé le match. La dernière manche a été marquée par deux échanges de breaks mais c’est bien Beatriz Haddad Maia qui a eu le dernier mot. Après avoir eu une première balle de match dans le dixième jeu, sur le service d’Iga Swiatek, la Brésilienne a fait céder son adversaire deux jeux plus tard à sa quatrième opportunité de conclure (6-4, 3-6, 7-5 en 3h01’).

Bia completes the UPSET 🚨

🇧🇷 Beatriz Haddad Maia shocks World No.1 Swiatek 6-4, 3-6, 7-5 to advance to the quarterfinals! #NBO22 pic.twitter.com/PHsqHcal94



— wta (@WTA) August 11, 2022

Muguruza balayée, Sakkari dominée

Pour une place dans le dernier carré, Beatriz Haddad Maia devra affronter Belinda Bencic. En effet, la Suissesse a aisément écarté la tête de série numéro 8 Garbiñe Muguruza en deux manches sèches et à peine plus d’une heure (6-1, 6-3 en 1h06’). Maria Sakkari, troisième dans la hiérarchie, a subi le même sort dans un match bien plus accroché face à Karolina Pliskova. Si la Tchèque a facilement empoché le premier set, elle a concédé la deuxième au jeu décisif. Toutefois, la tête de série numéro 14 a su reprendre la main dans le dernier set pour rallier les quarts de finale (6-1, 6-7, 6-3 en 2h28’). Pour une place dans le dernier carré, Karolina Pliskova devra se défaire de Qinwen Zheng. La jeune Chinoise a frustré le public de Toronto en éliminant Bianca Andreescu en trois manches (7-5, 5-7, 6-2 en 3h00’). Enfin, Yulia Putintseva a complété le plateau des quarts de finale avec une victoire en deux manches sur Alison Riske (6-3, 7-5 en 1h37’), qui lui permet de rejoindre Jessica Pegula, tombeuse de la tenante du titre Camila Giorgi plus tôt dans la journée.