Kristina Mladenovic a su saisir sa chance. Alors qu’elle avait été éliminée au dernier tour des qualifications du tournoi WTA de Rome, la Française a été repêchée à la suite du forfait de Bianca Andreescu et… sera au rendez-vous du deuxième tour ! Opposée à Belinda Bencic, tête de série numéro 11 du tournoi, la Tricolore a su trouver les solutions pour s’imposer en deux manches. Si, dès le premier jeu, la 53eme mondiale a dû faire face à une balle de break, la suite de la première manche a tourné en sa faveur. Enchaînant deux breaks consécutifs, Kristina Mladenovic a rapidement mené cinq jeux à un avant de connaître un petit trou d’air, permettant à Belinda Bencic d’effacer un de ses deux services de retard. Mais, après avoir manqué une balle de set sur le service de la Suissesse et écarté deux balles de débreak, la Française a pu conclure ce premier set.

Un ascendant que la native de Saint-Pol-sur-Mer a immédiatement confirmé avec le break dès le premier jeu de la deuxième manche. Manquant ensuite une occasion de double break puis une balle de débreak, Kristina Mladenovic n’a pu empêcher Belinda Bencic de revenir à quatre jeux partout. C’est alors que la Tricolore s’est parfaitement remise sur les rails, allant chercher de nouveau le service de son adversaire avant de ne pas tergiverser, scellant le sort de la rencontre à sa première balle de match (6-3, 6-4 en 1h50’). Petra Martic, 25eme joueuse mondiale, sera son adversaire au deuxième tour.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Trevisan (ITA, WC) ou Shvedova (KAZ)

Garcia (FRA, WC) ou Cocciaretto (ITA, WC) - Kudermetova (RUS) ou Mertens (BEL, n°14)

Sakkari (GRE, n°17) - Gauff (USA)

Sorribes Tormo (ESP) - Sabalenka (BIE, n°7)



Kenin (USA, n°4) - S.Zheng (CHN, WC) ou Krejcikova (RTC)

Muchova (RTC) ou Keys (USA) - Swiatek (POL, n°15)

Muguruza (ESP, n°12) ou Pavlyuchenkova (RUS) - Pera (USA, Q) ou Zidansek (SLO, Q)

Anisimova (USA) - Svitolina (UKR, n°5)



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Sevastova (LET)

Zvonareva (RUS, Q) - Kvitova (RTC, n°11)

Konta (GBR, n°16) ou Ostapenko (LET) - Tomljanovic (AUS, Q) ou Vondrousova (RTC)

Kerber (ALL) ou Cornet (FRA, Q) - Halep (ROU, n°3)



S.Williams (USA, n°8) - Siegemund (ALL, LL) ou Podoroska (ARG)

Martic (CRO) - Mladenovic (FRA, LL)

Brady (USA, n°13) - Alexandrova (RUS)

Pegula (USA) - Osaka (JAP, n°2)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Trevisan (ITA, WC) - Shvedova (KAZ)

Garcia (FRA, WC) - Cocciaretto (ITA, WC)

Kudermetova (RUS) - Mertens (BEL, n°14)



Sakkari (GRE, n°17) bat Hercog (SLO, Q) : 7-6 (6), 3-6, 6-2

Gauff (USA) bat Putintseva (KAZ) : 7-5, 4-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Giorgi (ITA, WC) : 7-6 (4), 6-7 (7), 7-5

Sabalenka (BIE, n°7) - Bye



Kenin (USA, n°4) - Bye

S.Zheng (CHN, WC) - Krejcikova (RTC)

Muchova (RTC) - Keys (USA)

Swiatek (POL, n°15) bat Riske (USA) : 5-4, abandon



Muguruza (ESP, n°12) - Pavlyuchenkova (RUS)

Pera (USA, Q) - Zidansek (SLO, Q)

Anisimova (USA) bat Q.Wang (CHN) : 7-5, 6-3

Svitolina (UKR, n°5) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Bye

Sevastova (LET) bat Teichmann (SUI) : 3-6, 6-1, 6-3

Zvonareva (RUS, Q) bat McHale (USA, Q) : 6-3, 6-0

Kvitova (RTC, n°11) bat Linette (POL) : 1-6, 6-0, 6-2



Konta (GBR, n°16) - Ostapenko (LET)

Tomljanovic (AUS, Q) - Vondrousova (RTC)

Kerber (ALL) - Cornet (FRA, Q)

Halep (ROU, n°3) - Bye



S.Williams (USA, n°8) - Bye

Siegemund (ALL, LL) - Podoroska (ARG)

Martic (CRO) bat Rogers (USA) : 5-7, 6-3, 6-4

Mladenovic (FRA, LL) bat Bencic (SUI, n°10) : 6-3, 6-4



Brady (USA, n°13) bat S.Zhang (CHN) : 6-1, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-3, 6-1

Pegula (USA) bat Kasatkina (RUS) : 7-5, 6-3

Osaka (JAP, n°2) - Bye