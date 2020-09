En l’absence de la n°1 mondiale Ashleigh Barty, Simona Halep sera la grande favorite de Roland-Garros, qui débute dimanche ! La Roumaine l’a encore confirmé ce lundi, en remportant sa quatorzième victoire d’affilée, la dixième depuis la reprise de la saison, en finale du tournoi de Rome. La n°2 mondiale, qui menait alors 6-0, 2-1 après 32 minutes de jeu, a bénéficié de l’abandon de Karolina Pliskova. La joueuse tchèque arborait un bandage à la cuisse gauche, et elle n’a pas voulu prendre le risque d’aggraver sa blessure, à une semaine du coup d’envoi d’un tournoi du Grand Chelem. Halep a déroulé dans le premier set, même si elle a dû sauver trois balles de break à 3-0. Il n’y a ensuite eu que trois jeux dans la deuxième manche, uniquement des breaks. Mais la n°4 mondiale n’a pas souhaité aller plus loin.

.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouyO

— wta (@WTA) September 21, 2020





Premier titre à Rome pour Halep



Alors qu’elle fêtera ses 29 ans ce dimanche, Simona Halep remporte donc le 21eme titre de sa carrière, le troisième cette année après Dubai et Prague, et le premier à Rome après deux échecs en finale contre Elina Svitolina en 2017 et 2018. La Roumaine, qui a fait le choix de zapper l’US Open pour se concentrer sur la terre battue afin d’avoir plus de chances de triompher à Roland-Garros, arrivera Porte d’Auteuil avec une confiance maximale. A elle de concrétiser tout cela sur la terre parisienne désormais !



ROME (Italie, WTA Premier 5, terre battue, 1 692 169€)

Tenante du titre : Karolina Pliskova (RTC)



Finale

Halep (ROU, n°1) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 6-2, 2-1 abandon



Demi-finales

Halep (ROU, n°1) bat Muguruza (ESP, n°9) : 6-3, 4-6, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 6-2, 6-4



Quarts de finale

Halep (ROU, n°1) bat Putintseva (KAZ) : 6-2, 2-0, abandon

Muguruza (ESP, n°9) bat Azarenka (BLR) : 3-6, 6-3, 6-4

Vondrousova (RTC, n°12) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-3, 6-0

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Mertens (BEL, n°11) : 6-3, 3-6, 6-0