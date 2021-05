WTA - Parme / S.Williams : « Si seulement je pouvais jouer comme Federer... »

Serena Williams a gagné son premier match sur terre battue de la saison. Ce lundi, l'Américaine, huitième joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA de Parme, après sa victoire contre l'Italienne Lisa Pigato, 572eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h10 de jeu. Présente lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Serena Williams a évoqué différents sujets. La huitième joueuse mondiale s'est notamment déclarée ravie d'avoir pu disputer le même tournoi que sa grande sœur : « C'est toujours bon de voyager avec Venus. On ne le fait pas si souvent. Donc c'est bien de le faire. Ça me manque de voir ma sœur et ça fait du bien. »

« Deux mots résument tout : Roger Federer »

L'Américaine a ensuite évoqué son état de forme actuel : « Je me sens de mieux en mieux. Ça a été le plus dur, car je me suis toujours bien sentie sur terre, mais ça a été un peu plus compliqué cette année. Je n'avais pas joué sur terre depuis longtemps, mais là ça va un peu mieux. » La joueuse de 39 ans n'a également pas caché son admiration pour un certain Roger Federer : « Deux mots résument tout : Roger Federer. Il est la définition de la grandeur, de la classe, du fabuleux. Il a changé le jeu. Des joueurs jouent et bougent comme lui, ils copient sa technique. C'est un génie, je suis une super fan. Pour moi, c'est vraiment le plus grand joueur. Regardez-le ! Impossible de ne pas l'aimer. Son jeu est fantastique. Si seulement je pouvais jouer comme lui... » Enfin, Serena Williams a aussi parlé du retour du public : « Jouer avec du public, c'est une atmosphère différente. C'est toujours bon d'avoir du public. Pourvu que le monde revienne à une certaine normalité pour rejouer avec du public. »