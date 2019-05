Du 1er tour remporté par Kristina Mladenovic contre Caroline Garcia, on avait plus retenu la journée sans de la n°1 française, sèchement battue (6-1, 6-2), plutôt que le succès finalement probant de sa compatriote. Issue des qualifications dans ce tournoi de Rome, Mladenovic retrouve pourtant un très bon niveau de jeu, elle qui est désormais coachée par Sascha Bajin, celui qui a été élu entraîneur de l'année en 2018 après ses succès aux côtés de Naomi Osaka.

La preuve avec cette superbe journée de jeudi réalisée par la Nordiste où, comme beaucoup, avec l'annulation de la totalité des rencontres mercredi (pluie), elle avait deux matches au programme. A 10 heures du matin, Mladenovic a écarté la 15e joueuse mondiale, Belinda Bencic, en trois sets (6-2, 2-6, 6-1). Peu après 15h30, avec un minimum de récupération, et face à une joueuse qui était au repos depuis deux jours, "Kiki" est entrée sur le court pour enchaîner face à la 9e du classement WTA, Ashleigh Barty, proprement dominée (6-2, 6-3).

On parle de deux joueuses bien classées, et surtout en forme, qui la semaine dernière à Madrid avaient aussi été sorties par la même joueuse, Simona Halep. Soit la tenante du titre à Roland-Garros, tout près de récupérer la place de n°1 mondiale. Voilà qui classe la performance de Mladenovic, qui sera opposée vendredi en quarts de finale à Petra Kvitova ou Maria Sakkari.

.@KikiMladenovic seals the win over Barty for her second victory of the day!



