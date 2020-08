Naomi Osaka ne veut pas rester sans rien faire. Après la NBA, qui a reporté ses matchs prévus ce mercredi à la suite du boycott des Milwaukee Bucks, et d’autres ligues majeures américaines, le tournoi de Cincinnati est touché par les protestations contre les violences policières contre les membres de la communauté noire dans le pays. Au travers de son compte Twitter officiel, Naomi Osaka a voulu prendre position. « Salut à tous, comme beaucoup d’entre vous doivent le savoir, il était prévu que je joue ma demi-finale demain (jeudi). Toutefois, avant d’être une athlète, je suis une femme noire, déclare l’ancienne numéro 1 mondiale. Et, en tant que femme noire, je pense qu’il y a des sujets plus importants qui nécessite une attention immédiate que me voir jouer au tennis. »





Le signe fort de Naomi Osaka



En réponse à l’affaire Jacob Blake, du nom de cet américain qui s’est fait tirer dessus à plusieurs reprises par des policiers de la ville de Kenosha, dans le Wisconsin, Naomi Osaka s’est officiellement retirée du tournoi de Cincinnati. « Je ne m’attends pas à ce ma décision de ne pas jouer provoque quoi que ce soit de radical mais si je peux lancer une discussion sur ce sujet dans un sport majoritairement blanc, ce serait à mes yeux un pas dans la bonne direction, ajoute Naomi Osaka dans son communiqué. Assister à un génocide continu de personnes noires perpétré par la police me rend malade. Je suis épuisée de voir un hashtag être lancé tous les deux ou trois jours et je suis vraiment fatiguée d’avoir sans cesse cette même conversation. Quand est-ce que ça suffira ? » En conséquence de la décision prise par Naomi Osaka, Elise Mertens se retrouve qualifiée sans jouer pour la finale du tournoi WTA de Cincinnati.





Cincinnati se met sur pause



Prenant le pas de Naomi Osaka, les organisateurs du tournoi délocalisé exceptionnellement à New York cette année en raison de la crise sanitaire ont pris une décision sans précédent. En effet, l’ensemble des matchs programmés ce jeudi, notamment les demi-finales masculines et féminines, ont été annulés et le tournoi ne reprendra son cours que vendredi. « En tant que sport, le tennis prend collectivement position contre les inégalités raciales et l’injustice sociale qui, une fois de plus, ont été mises au premier plan aux Etats-Unis. L’USTA (Fédération Américaine de tennis, ndlr), l’ATP et la WTA ont décidé de reconnaître ce moment en mettant sur pause le tournoi de Cincinnati le jeudi 27 août. Le jeu reprendra le vendredi 28 août. » Avec le tournoi devant se conclure ce vendredi pour laisser place à l’US Open à compter de lundi prochain, les organisateurs devront faire un choix, celui de condenser tout le programme sur la seule journée de vendredi ou d’allonger d’une journée le programme initialement prévu.