WTA - Washington : V.Williams loupe son retour

Elle n'avait plus joué, en simple, depuis le 24 août dernier. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Américaine Venus Williams, aujourd'hui âgée de 42 ans, bénéficiaire d'une wild card mais qui n'est plus classée à la WTA, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Washington aux Etats-Unis, sur dur, par la Canadienne Rebecca Marino, 111eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (4-6, 6-1, 6-4) et 1h54 de jeu. Dans la première manche, l'Américaine a obtenu une balle de break d'entrée. Mais c'est à 3-3 que Venus Williams a alors fait la différence, en breakant son adversaire du jour sa deuxième opportunité. Pour finir par aller empocher ce premier set à sa troisième possibilité (6-4). Dans la deuxième manche, c'est cette fois Rebecca Marino qui a obtenu une balle de break d'entrée, avant, dans la foulée, de parvenir à ses fins avec un break blanc, pour enchaîner sur un double-break.

Venus Williams a mené 3-0 puis 4-2 dans le dernier set

C'est sur sa deuxième balle de set que la 111eme joueuse mondiale est ensuite parvenue à égaliser à une manche partout (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la bénéficiaire d'une wild card s'y est reprise à deux fois pour faire le break d'entrée, pour ensuite mener 3-0 puis 4-2. Avant de finir par craquer et céder les quatre derniers jeux, dont ses deux derniers services, non sans avoir réussi à obtenir une balle de débreak entre les deux. Son adversaire a ensuite conclu sur un ultime jeu blanc (6-4). Ca passe pour l'Estonienne Kaia Kanepi, 37eme joueuse mondiale et tête de série n°6, contre la Belge Greetje Minnen, 99eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h22 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour la Belge Elise Mertens, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°5, battue par la Russe Liudmila Samsonova, 60eme joueuse mondiale, en deux sets (7-6 (4), 6-4) et 2h06 de jeu, et pour l'Egyptienne Mayar Sherif, 47eme joueuse mondiale et tête de série n°7, sortie par la Croate Donna Vekic, 86eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-1) et 1h16 de jeu.