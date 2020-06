WTA : Une joueuse dévoile par mégarde le nouveau calendrier

Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de lire le tweet de la Belge Van Uytvanck, voici le calendrier qu'elle a posté. On saura rapidement s'il y a du vrai dedans puisque l'ATP a convoqué les joueurs ce mercredi sur Zoom afin de discuter de la reprise/fin de saison pic.twitter.com/LvXzZkBawo — Tennis Break News (@tennisbreaknews) June 9, 2020

Alison Van Uytvanck a-t-elle commis une grosse bévue ? La joueuse belge, 57au classement WTA, a publié sur Twitter un aperçu du calendrier de la reprise de la saison WTA, interrompue depuis début mars en raison de la crise sanitaire.. On y apprend notamment que la saison doit reprendre le 3 août, avec les tournois de Palerme et de Charleston, et que Roland-Garros débutera le 28 septembre. Une possibilité déjà évoquée par Bernard Giudicelli, le président de la FFT, qui avait initialement fixé le début des Internationaux de France au 20 septembre.Une fuite qui a agacé d’autres joueuses, à l’image de la Britannique Tara Moore. "On m’a demandé de pas donner de noms, donc voici la « proposition » de calendrier de la saison, dont celui de l’ITF.", a réagit sur Twitter l’actuelle 447mondiale. Les différents calendriers doivent être officiellement dévoilés le 15 juin prochain. Et selon Marca, les joueurs vont être informés de la décision de l’ATP lors d’une conférence vidéo prévue ce mercredi 10 juin.