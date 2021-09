WTA : Une invitation à Indian Wells pour Raducanu

A desert debut you won't want to miss.

Raducanu à la poursuite du rêve américain

Du 7 au 17 octobre prochain, Indian Wells va bien accueillir les deux finalistes de l’US Open. En effet, alors qu’elles n’ont que 18 et 19 ans, Emma Raducanu et Leylah Fernandez ont toutes deux été conviées par les organisateurs du tournoi californien, initialement prévu en mars dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire. Alors que le tableau masculin a vu Novak Djokovic confirmer qu’il ne ferait pas le déplacement, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty a également décidé de déclarer forfait. Face à ces absences, la tête d’affiche sera la jeune Emma Raducanu, qui a impressionné le monde du tennis en remportant l’US Open le 11 septembre dernier. Issue des qualifications, la Britannique était parvenue à remporter ses dix matchs et à se hisser en finale sans concéder le moindre set avant de s’imposer face à Leylah Fernandez.Pour les organisateurs du tournoi, souvent présenté comme étant le « cinquième Grand Chelem », accueillir deux stars en devenir est une superbe nouvelle. « Emma Raducanu, qui a impressionné le monde du tennis à Flushing Meadows en devenant la première joueuse issue des qualifications à remporter un titre du Grand Chelem, cherchera à poursuivre sa saison de rêve avec sa venue à Indian Wells », a déclaré l’organisation du tournoi dans un communiqué. Toutefois, celle qui a bondi de la 150eme à la 22eme place du classement ATP à la suite de sa performance à Flushing Meadows, ne rejoindra pas la Californie avec son entraîneur Andrew Richardson. En effet, celui qui guidait Emma Raducanu depuis ses plus jeunes années avant de revenir en juillet dernier afin de l’aider lors des tournois du Grand Chelem, n’est plus en odeur de sainteté vis-à-vis du clan Raducanu. La joueuse de 18 ans a préféré se séparer de son entraîneur afin de travailler à l’avenir avec quelqu’un de plus expérimenté et qui connaît le circuit professionnel.