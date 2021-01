WTA : Un tournoi spécial pour les joueuses en quarantaine !

Ce Melbourne 3 programmé plus tard et une joueuse de double conviée



En plus des deux déjà prévus, la WTA lance un troisième tournoi (WTA 500 aussi) la semaine prochaine (3-7 février) à Melbourne. Il sera réservé aux joueuses cas contacts coincées dans leur chambre.

Tableau de 28 (les 27 joueuses de simple cas contacts + 1 joueuse de double). pic.twitter.com/WyD69zwkVa



Dimanche, l'instance mondiale du tennis féminin a annoncé qu'Toutefois, contrairement aux deux autres compétitions (Melbourne 1 et Melbourne 2),Ces 27 joueuses qui se trouvaient dans l'un des avions et qui avaient eu le malheur d'apprendre à leur arrivée que l'un des passagers avait été testé positif au Covid-19. Après que l'avion s'est posé sur le tarmac, toutes les participantes à l'Open d'Australie concernées - et considérées comme cas contacts - avaient donc été immédiatement placées à l'isolement dans la chambre de l'hôtel qui sert de bulle, avec l'interdiction de la quitter, y compris pour aller s'entraîner.Pour se préparer, Bianca Andreescu et ses consœurs avaient doncsi la WTA n'avait pas réagi et décidé d'ajouter un troisième tournoi destiné à ce que les participantes isolées ne souffrent pas de cette inégalité de traitement.avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce troisième tournoi a ainsi été programmé plus tard (3 au 7 février) que les deux autres (31 janvier au 6 février). Et pour que le tableau de Melbourne 3 ne présente pas un nombre pair de joueuses, une joueuse de double a été invitée à disputer le simple. Comme les 27 joueuses de simple, cette 28eme joueuse avait évidemment été elle aussi placée en quarantaine après son arrivée. La WTA a pensé à tout.