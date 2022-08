WTA - Toronto : La finale pour Halep

Au lendemain d'un premier succès de prestige devant Coco Gauff, la rédemption continue pour Simona Halep. Pas forcément favorite de son affrontement avec Jessica Pegula samedi pour la première demi-finale à Toronto, ce que le classement mondial démontrait d'ailleurs - l'Américaine est septième mondiale, la Roumaine n°15 -, la nouvelle protégée de Patrick Mouratoglou ne s'est pas affolée en dépit de la perte assez sèche du premier set (2-6, 6-3, 6-4) : "J'ai un peu changé la tactique, c'était un peu trop rapide dans cette première manche. Elle frappait super fort et je ne trouvais pas le rythme. Je me suis juste calmée et j'ai juste essayé de remettre un peu plus." Bien joué, c'était le bon plan.



Cette finale est son plus grand résultat depuis 2020 et sa victoire à Rome. Elle lui permettra de revenir quoi qu'il arrive au sein du top 10 mondial. Halep, menée notamment 0-40 sur son service dans le troisième set à 2-1 contre elle, a sauvé douze balles de break sur les 17 opportunités de son adversaire. L'ancienne n°1 du circuit, impeccablement patiente, décroche sa 37eme victoire de l'année, soit le deuxième meilleur total à égalité avec Ons Jabeur (et derrière Iga Swiatek).



Elle va également disputer sa 18eme finale d'un tournoi WTA 1000 depuis 2009, ce qui lui permet d'égaler une certaine Serena Williams en tête de ce classement (Maria Sharapova complétant le podium avec seize finales). Halep affrontera soit Beatriz Haddad Maia, soit Karolina Pliskova en finale dimanche. Une victoire, et elle serait sixième mondiale. Même face à la Tchèque, elle deviendrait cette fois irrémédiablement favorite, sur la dynamique de ce retour en grande pompe au premier plan.