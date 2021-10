WTA - Tenerife : Tauson éliminée, il ne reste plus que Giorgi...

Il ne reste plus qu'une tête de série en course à Tenerife. Il s'agit de l'Italienne Camila Giorgi (n°4), qui sera opposée plus tard dans la journée à Kovinic pour une place en quarts de finale. Au lendemain de la sortie de piste de la tête de série numéro 1 et immense favorite de ce tournoi qui fête sa première édition cette année Elina Svitolina, Clara Tauson (n°7) a elle aussi fait ses adieux. La jeune Danoise classée au 48eme rang mondial et qui restait sur une finale perdue contre Ostapenko lors de son dernier tournoi, à Luxembourg, s'est fait surprendre ce jeudi en huitièmes de finale par la Chinoise Saisai Zheng, 86eme mondiale. Malgré une belle réaction dans le deuxième set, Tauson n'a jamais trouvé la clé (défaite en trois sets 6-7, 6-2, 6-4) contre la joueuse de 27 ans qui avait réussi le petit exploit en septembre dernier de remporter deux tournois Challenger coup sur coup, à Caldas da Rainha (Portugal) puis à Columbus (Etats-Unis). Déjà malmenée dans le premier set, la Danoise qui avait joué un vilain tour à la nouvelle petite pépite du circuit Emma Raducanu en finale à Chicago (là aussi un tournoi Challenger) en août dernier aurait même pu s'incliner plus sèchement encore contre Zheng. La Chinoise sera opposée en quarts à l'Egyptienne Sherif ou à la Colombienne Osorio Serrano, tombeur de Svitolina. Quant à Giorgi, unique rescapée des têtes de série alors que le deuxième tour n'est même pas terminé, elle se retrouve parachutée dans la peau de grande favorite.



TENERIFE (Espagne, WTA 250, dur, 202 782€)

Première édition



Quarts de finale

Osorio Serrano (COL) ou Sherif (EGY) - S.Zheng (CHN)

Giorgi (ITA, n°4) ou Kovinic (MNE) - Minnen (BEL) ou Rus (PBS)

Vekic (CRO, Q) ou Begu (ROU) - Li (USA)

Cornet (FRA) - Schmiedlova (SLQ)



Huitièmes de finale

Osorio Serrano (COL) - Sherif (EGY)

S.Zheng (CHN) bat Tauson (DAN, n°7) : 7-6 (4), 2-6, 6-4

Giorgi (ITA, n°4) - Kovinic (MNE)

Minnen (BEL) - Rus (PBS)



Begu (ROU) bat Vekic (CRO, Q) : 4-6, 6-2, 7-6 (4)

Li (USA) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2

Cornet (FRA) bat Wang (CHN, Q) : 6-1, 6-7 (5), 4-1 abandon

Schmiedlova (SLQ) bat Cristian (ROU, Q) : 6-2, 7-5



1er tour

Osorio Serrano (COL) bat Svitolina (UKR, n°1) : 5-7, 6-3, 6-2

Sherif (EGY) bat Stefanini (ITA, WC) : 6-2, 6-0

S.Zheng (CHN) bat Masarova (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Tauson (DAN, n°7) bat Watson (GBR) : 6-4, 2-6, 7-6 (6)



Giorgi (ITA, n°4) bat Bolsova (ESP, Q) : 7-6 (4), 3-6, 6-4

Kovinic (MNE) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-3, 6-3

Minnen (BEL) bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 7-6 (2)

Rus (PBS) bat Golubic (SUI, n°5) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, Q) bat Riske (USA, n°8) : 6-1, 6-4

Begu (ROU) bat Kostyuk (UKR) : 6-4, 6-4

Li (USA) bat Parrizas Diaz (ESP, WC) : 2-6, 6-4, 6-1

Gracheva (RUS) bat Sorribes Tormo (ESP, n°3) : 6-4, 5-7, 7-6 (4)



Wang (CHN, Q) bat S.Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1

Cornet (FRA) bat Voegele (SUI, Q) : 6-1, 6-2

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO, LL) : 4-6, 6-1, 6-4

Cristian (ROU, Q) bat Zidansek (SLO, n°2) : 7-5, 4-6, 6-1