WTA - Tallinn : Krejcikova domine Kontaveit devant son public

How Barbora Got Her Groove Back 🔥@BKrejcikova defeats Kontaveit 6-2, 6-3 to win the Tallinn Open title!#WTATallinnOpen pic.twitter.com/8JfLum7CPD

— wta (@WTA) October 2, 2022

Krejcikova a fait céder Kontaveit

Barbora Krejcikova a frustré le public de la finale du tournoi WTA de Tallinn. Tête de série numéro 1 à domicile, Anett Kontaveit a dû concéder la défaite face à la Tchèque en deux manches. Les deux joueuses se sont montrées solides au service à l’occasion des quatre premiers jeux mais c’est à ce moment que Barbora Krejcikova a pris l’ascendant dans l’échange. Après avoir tenu son service sur un jeu blanc, la 27eme mondiale a converti sa première balle de break afin de creuser l’écart. Dans la foulée, la Tchèque a une nouvelle fois remporté de manière autoritaire sa mise en jeu avant de faire céder Anett Kontaveit. Sur l’engagement de l’Estonienne, à sa première balle de set, Barbora Krejcikova a validé son entame de match réussie. Dos au mur et sans doute vexée, l’Estonienne a haussé le ton dès l’entame de la deuxième manche.Ce qui s’est matérialisé par la prise du service de la Tchèque au terme du premier jeu… avant de perdre pied. Au terme de deux jeux très accrochés, Barbora Krejcikova a breaké à deux reprises Anett Kontaveit pour reprendre l’avantage. Mais la numéro 4 mondiale a eu les ressources pour répliquer et égaliser à trois jeux partout. Dès lors, la Tchèque a placé un dernier coup d’accélérateur pour mettre un terme à cette finale. Ne concédant que trois points sur les trois derniers jeux, Barbora Krejcikova a pris une dernière fois le service d’Anett Kontaveit puis a converti sa première balle de match (6-2, 6-3 en 1h22’) pour remporter son quatrième titre, le premier depuis son enchaînement de succès à Strasbourg, Roland-Garros et Prague l’an passé. Un résultat qui va lui permettre de remonter dans la hiérarchie quand Anett Kontaveit, malgré ce revers à domicile, retrouvera le podium du classement WTA dès ce lundi.