WTA - Tallinn : Kontaveit s'est fait peur

Haddad Maia en trois sets

Pour la première fois de sa carrière, Anett Kontaveit a l'occasion de jouer un tournoi WTA dans sa ville natale de Tallinn, la capitale estonienne remplaçant au pied levé (comme Monastir, en Tunisie, la semaine prochaine) les villes chinoises habituellement organisatrices de tournois automnaux mais boycottés par la WTA en raison de l'affaire Peng Shuai.Pour son entrée en lice, elle affrontait la Chinoise Xiyu Wang, et elle a dû batailler pendant 2h16 avant de l'emporter 3-6, 6-2, 7-5. Kontaveit a notamment eu du mal au service, avec 15 balles de break à défendre et cinq breaks concédés. En difficulté dans le premier set (break à 1-1 et 3-1), l'Estonienne s'est bien reprise dans le deuxième, en prenant le service adverse à 0-0 et 4-2. Sur sa lancée, elle a déroulé dans le troisième en menant 4-0 puis 5-1, mais elle a ensuite complètement craqué et a permis la Chinoise d'égaliser à 5-5, après avoir sauvé deux balles de match. Finalement, Kontaveit a réussi à se sortir du piège en breakant de nouveau à 5-5, mais que ce fut difficile ! Il faudra hausser le niveau de jeu en huitièmes de finale contre Martincova.Eliminée en quarts de finale la semaine passée à Tokyo, Beatriz Haddad Maia disputait ce mardi son premier tour à Tallinn, et la tête de série n°3 l'a franchi, non sans mal, au détriment de Xinyu Wang. La Brésilienne s'est imposée 6-3, 1-6, 6-4 en 2h16 dans un match marqué par 8 breaks au total, et où elle a commis 8 doubles-fautes. Dominatrice dans le premier set, la n°15 mondiale a perdu quatre jeux de suite dans le deuxième et a vu la Chinoise égaliser à une manche partout. La troisième s'est avéré très serrée, les deux équipes remportant aisément leur jeu de service,Qualification également de la tête de série n°9, Jill Teichmann, qui s'est défaite de la qualifiée allemande Laura Siegemund sur le score de 6-4, 7-6 en 2h10. La Suissesse a pourtant été breakée trois fois en trois occasions et a dû sauver une balle de set à 6-5 dans le tie-break, mais elle a fini par avoir le dernier mot. Prochaine adversaire : la qualifiée belge Bonaventure.