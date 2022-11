WTA : Swiatek soulagée de conclure une saison historique

L'une des belles plus saisons du siècle pour Swiatek

Swiatek devant Lewandowski ?

Ce sera donc une saison à huit titres, dont deux en Grand Chelem, pour Iga Swiatek. La Polonaise n'est pas parvenue à remplir son dernier objectif de la saison, remporter le Masters WTA, puisqu'elle a été éliminée en trois sets par Aryna Sabalenka. Mais la gagnante de Roland-Garros et de l'US Open n'était pas immensément déçue d'avoir perdu dimanche.« Je ne vais pas vous mentir, j'attendais ce moment, a-t-elle confié après sa défaite contre Sabalenka. La semaine dernière, c'était assez difficile de voir la ligne d'arrivée mais d'être toujours pleinement motivée et prête pour chaque match. D'un côté, je suis triste d'avoir perdu, mais de l’autre, je gagne un jour de congé. Cette saison a été si intense et je suis si fière de moi, d’avoir si bien joué jusqu'à la fin. Je suis heureuse que ce soit terminé. »En 2022, Iga Swiatek (21 ans) a tout simplement signé l'une des plus belles saisons du XXIeme siècle. Les chiffres de sa réussite sont en effet assez hallucinants : plus belle série de victoires du siècle avec 37 succès et 135 jours d'invincibilité, 14 victoires de suite contre des joueuses du Top 10, record de titres gagnés, de points marqués et de 6-0 infligés depuis Serena Williams en 2013, 40 matchs gagnés sur 45 en étant n°1 mondiale... La Polonaise, qui avait remporté Roland-Garros 2020 à la surprise générale, est entrée dans la cour des grandes cette année. Et elle-même n'en revient pas : « C'est juste fou. C'est ce genre de choses qui va rester pour le reste de ma carrière. Et c'est quelque chose dont je peux être fière. Même si j'ai perdu aujourd'hui, je vais essayer de tout apprécier." Pour apprécier au mieux, la native de Varsovie, qui a déclaré forfait pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, va tout couper pendant une semaine :«C'est la première fois que je vais passer des vacances comme ça parce que d'habitude j'allais dans des endroits où je pouvais faire du tourisme, et j'avais quand même des vacances actives. L'année dernière, j'avais réussi à tout couper et bien récupérer. Je vais essayer de le refaire cette année, car ce n'est pas si facile quand tu joues constamment et que ton cerveau est habitué à être en compétition. »Il sera ensuite temps de penser à la saison prochaine, où elle va devoir cravacher pour faire aussi bien que cette année. Mais avant, la tenniswoman espère bien récolter un dernier trophée en 2022, celui du sportif polonais de l'année. « Il y a un gros gala organisé chaque année en Pologne.(sourire). » On imagine qu'au vu des exploits de Swiatek cette année, même l'attaquant du FC Barcelone est prêt à voter pour elle.