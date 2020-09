WTA - Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier carré

Rybakina aura une belle carte à jouer

Elina Svitolina trace sa route. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé son ticket pour les demi-finales du tournoi WTA International de Strasbourg en France, disputé sur terre battue.Pour connaître sa prochaine adversaire, l'Ukrainienne devra encore patienter, puisque la Biélorusse Aryna Sabalenka, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°4, n'a pas pu aller au terme de son quart de finale, elle qui se retrouvait d'ailleurs bien mal embarquée, après 1h11 de jeu.C'est en effet la Tchèque Katerina Siniakova, 62eme joueuse mondiale, qui était devant, au moment de l'interruption (6-2, 1-2). Pour ce qui est de l'autre demi-finale,, qui a eu raison de la Chinoise Shuai Zhang, 40eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h01 de jeu. Face à elle, la Japonaise Nao Hibino, 84eme joueuse mondiale, qui a disposé de la Lettone Jelena Ostapenko, 43eme joueuse mondiale, en deux tie-breaks (7-6 (2), 7-6 (4)) et 1h44 de jeu.Hibino (JAP) - Rybakina (KAZ, n°5)Siniakova (RTC) ou Sabalenka (BIE, n°4) - Svitolina (UKR, n°2)bat Ostapenko (LET) : 7-6 (2), 7-6 (4)bat Zhang (CHN, Q) : 6-3, 6-2Siniakova (RTC) - Sabalenka (BIE, n°4) interrompu à 6-2, 1-2bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-3bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4, 4-2 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-3bat: 6-3, 7-6(3)bat: 6-3, 7-6(8)bat Alexandrova (RUS, n°7) : 6-2, 6-4bat Blinkova (RUS) : 1-6, 6-4, 6-2bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 7-5bat Linette (POL) : 7-6 (0), 7-5- Byebat Davis (USA) : 6-2, 6-3bat McHale (USA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 7-6 (3)bat Stephens (USA, n°8) : 6-2, 3-6, 6-1bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 6-4, 6-2bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-4bat Minnen (BEL, Q) : 7-5, 6-4bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-0bat Pera (USA) : 4-6, 7-6 (3), 6-1bat Goerges (ALL, LL) : 6-1, 6-2bat Perez (AUS, Q) : 6-4, 6-3bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3bat van Uytvanck (BEL) : 6-3, 7-5bat: 6-4, 6-3- Bye