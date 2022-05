WTA - Strasbourg : Pliskova et Kerber toujours là, pas Mertens

Kerber pour Dodin ?



Elles ont demandé une invitation pour disputer le tournoi de Strasbourg afin d'engranger des victoires et de la confiance avant Roland-Garros, après un début de saison sur terre battue décevant. Bien leur en a pris !La Tchèque (n°1) a disposé de la Belge Maryna Zanevska, sur le score de 6-4, 7-6 en 1h46. Malgré un service assez irrégulier (6 aces, 4 doubles-fautes, 59% de premières balles, 3 breaks concédés), Pliskova a remporté le premier set en breakant à 1-0 et 5-4, alors que la Belge était parvenue à égaliser à 4-4. Dans le deuxième, les joueuses ont breaké deux fois chacune, et tout s'est joué au tie-break, où Pliskova a réussi un petit exploit en remontant de 2-6 à 8-6 pour l'emporter ! La Tchèque sera opposée pour une place en finale à Kaja Juvan (81eme), qui a créé la surprise en sortant la tête de série n°4 Elise Mertens : 7-6, 6-4 en 2h00. La Slovène a notamment profité des sept doubles-fautes de la Belge, qu'elle a breakée à quatre reprises (deux fois dans chaque set).Angelique Kerber, quant à elle, a eu besoin de trois sets pour rallier le dernier carré, au détriment de Magda Linette.Elle a facilement remporté le premier set grâce à deux breaks, puis a breaké au début du deuxième, mais la Polonaise a immédiatement débreaké (2-2), avant de prendre le service de l'ancienne n°1 mondiale une nouvelle fois, à 5-4. Il a donc fallu disputer une troisième manche, où Kerber a breaké à 1-1 et a conservé son avance jusqu'au bout, même si elle a dû sauver deux balles de 5-5 et ne s'est imposée que sur sa cinquième balle de match. Prochaine adversaire : Océane Dodin ou Viktorija Golubic.