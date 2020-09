WTA - Strasbourg : Et de 15 pour Svitolina !

Quatre jeux de suite pour finir

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)

Demi-finales

Quarts de finale



Huitièmes de finale

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Premier tour

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Parmentier (FRA, WC)

Si Gaël Monfils va arriver à Roland-Garros sans avoir remporté le moindre match sur terre battue, cela ne sera pas le cas de sa petite amie Elina Svitolina. Quart de finaliste à Rome la semaine passée, l'Ukrainienne (qui avait renoncé à la tournée américaine) a triomphé ce samedi en finale à Strasbourg.Lors d'une première manche où les deux joueuses ont globalement bien tenu leur service, Svitolina a fait la différence en breakant une fois, à 2-2, puis en tenant le coup jusqu'à la fin de la manche, malgré une balle de débreak pour Rybakina.Dans le deuxième set, l'Ukrainienne a en revanche connu un gros coup de mou, se faisant breaker à 1-0 et 4-1, tout en n'ayant qu'une seule balle de débreak à se mettre sous la dent. Après avoir sauvé quatre balles de break d'entrée de troisième manche, Svitolina a finalement tenu jusqu'à 2-2, où elle a accéléré le rythme pour breaker deux fois et remporter quatre jeux de suite, et donc le trophée !La Russe Gracheva, qui doit l'affronter au premier tour de Roland-Garros, est prévenue : Svitolina va arriver à Paris en pleine confiance !bat Rybakina (KAZ, n°5) : 6-4, 1-6, 6-2bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-4bat Sabalenka (BIE, n°4) : 6-2, 4-6, 6-4bat Ostapenko (LET) : 7-6 (2), 7-6 (4)bat Zhang (CHN, Q) : 6-3, 6-2bat Siniakova (RTC) : 2-6, 6-3, 6-3bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-3bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4, 4-2 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-3bat: 6-3, 7-6(3)bat: 6-3, 7-6(8)bat Alexandrova (RUS, n°7) : 6-2, 6-4bat Blinkova (RUS) : 1-6, 6-4, 6-2bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 7-5bat Linette (POL) : 7-6 (0), 7-5- Byebat Davis (USA) : 6-2, 6-3bat McHale (USA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 7-6 (3)bat Stephens (USA, n°8) : 6-2, 3-6, 6-1bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 6-4, 6-2bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-4bat Minnen (BEL, Q) : 7-5, 6-4bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-0bat Pera (USA) : 4-6, 7-6 (3), 6-1bat Goerges (ALL, LL) : 6-1, 6-2bat Perez (AUS, Q) : 6-4, 6-3bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3bat van Uytvanck (BEL) : 6-3, 7-5bat: 6-4, 6-3- Bye