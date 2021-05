WTA - Strasbourg : Après Istanbul, Cirstea va disputer une deuxième finale en 2021

Sorana Cirstea revit sur le circuit WTA. Après avoir remporté à Istanbul son premier tire en quasiment treize ans, la Roumaine va disputer une deuxième finale cette saison sur la terre battue de Strasbourg. Pourtant, la 61eme mondiale n’a pas bien démarré son duel avec Magda Linette, tête de série numéro 8 du tournoi. Parvenant à tirer parti de la seule balle de break obtenue dans le premier set, la Polonaise a pris l’avantage et l’a facilement tenu pour conclure à sa troisième balle de set. Un ascendant que la 48eme mondiale a confirmé dès le troisième jeu de la deuxième manche… mais elle n’a fait que lancer une série de quatre jeux conclus par des breaks. Manquant deux balles de break dans le huitième jeu, Sorana Cirstea a atteint son objectif pour recoller à une manche partout. Après avoir laissé passer l’opportunité de confirmer son avantage dès le deuxième jeu de la dernière manche, la Roumaine a conclu en boulet de canon, remportant les quatre derniers jeux pour sceller le sort de la rencontre (3-6, 6-4, 6-2 en 2h11’).



STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



Demi-finales

Cirstea (ROU) bat Linette (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 6-2

Krejcikova (RTC, n°5) - Niemeier (ALL, Q)



Quarts de finale

Cirstea (ROU) bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait

Linette (POL, n°8) bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3

Krejcikova (RTC, n°5) bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1

Niemeier (ALL, Q) bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1



Huitièmes de finale

Andreescu (CAN, n°1) bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4

Cirstea (ROU) bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1

Putintseva (KAZ, n°4) bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon

Linette (POL, n°8) bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon



Krejcikova (RTC, n°5) bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-2, 6-1

Alexandrova (RUS, n°3) bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4

Niemeier (ALL, Q) bat Rogers (USA, n°7) : 6-4, 7-6 (6)

Rus (PBS) bat Tan (FRA, WC) : 6-1, 1-1 abandon



1er tour

Andreescu (CAN, n°1) bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2

Zanevska (BEL, Q) bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1

Cirstea (ROU) bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1

Zhang (CHN, n°6) bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4



Putintseva (KAZ, n°4) bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)

Teichmann (SUI) bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5

Linette (POL, n°8) bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0



Krejcikova (RTC, n°5) bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon

Garcia (FRA) bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2

Burel (FRA, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1

Alexandrova (RUS, n°3) bat Davis (USA) : 6-1, 7-5



Rogers (USA, n°7) bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5

Niemeier (ALL, Q) bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Tan (FRA, WC) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-4

Rus (PBS) bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4