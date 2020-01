WTA - Shenzhen : Une victoire d'Elise Mertens lance la saison

Les têtes de série assurent, Bondarenko renaît

Shenzhen Open (Chine, WTA International, dur, 775 000$)

1er tour

Rogers (USA)

La saison 2020 de tennis féminin a officiellement été lancée ce dimanche. Shenzhen a ouvert le bal avec les premiers matchs de son tableau principal. La première victoire de l'année est revenue à Elise Mertens. La Belge, tête de série numéro 3 du tournoi chinois, a fait respecter la logique contre Lesia Tsurenko (6-3, 6-3). Breakée sur le premier jeu de la rencontre, la 17eme au classement WTA a débreaké dans la foulée.Elle y affrontera Xiyu Wang. La Chinoise a renversé Sorana Cirstea (3-6, 6-1, 6-1). Invitée, la 144eme au classement WTA avait su prendre le service de son adversaire à 1-1. Mais elle a perdu les cinq derniers jeux du premier set. La joueuse de 18 ans ne s'est pas laissée abattre pour autant. Elle n'a fait qu'une bouchée de la Roumaine lors des deux sets qui ont suivi et a réussi à sortir victorieuse d'un match d'1h42.Deux autres joueuses chinoises sont déjà qualifiées pour le tour suivant. Yafan Wang a triomphé de Sara Sorribes Tormo en un peu plus de deux heures (1-6, 6-1, 6-3). La joueuse de 25 ans a renversé le match après avoir perdu largement le premier set. De son côté, Shuai Zhang a battu Magda Linette (6-4, 6-2). La 40eme mondiale a dominé dans tous les secteurs du jeu. La tête de série numéro 8 commence 2020 comme elle avait terminé 2019 : avec un succès. La joueuse de 30 ans restait sur un succès en tournoi ITF à Tokyo. Une autre tête de série a assumé son statut ce dimanche à Shenzhen : Ekaterina Alexandrova. Elle a battu Katerina Siniakova en deux sets (6-4, 6-4).L'Ukrainienne a battu une joueuse du top 100 : Misaki Doi (6-4, 6-1). En un peu moins de 90 minutes, celle qui avait intégré le top 30 en 2009 a battu une Japonaise qui a commis onze double-fautes.- Blinkova (RUS)Duan (CHN, WC) - Diyas (KAZ)- Gibbs (USA, Q)Xin.Wang (CHN) -Q.Wang (CHN, n°4) - Jabeur (TUN)Sasnovich (BLR) - Friedsam (ALL, Q)Peng (CHN) - Zhu (CHN)bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4- Zheng (CHN)bat Sorribes Tormo (ESP) : 1-6, 6-1, 6-3bat Cirstea (ROU) : 3-6, 6-1, 6-1bat Tsurenko (UKR) : 6-3, 6-3bat Linette (POL) : 6-4, 6-2bat Doi (JPN) : 6-4, 6-1Kr.Pliskova (RTC) - Begu (ROU, Q)Gasparyan (RUS, Q) -