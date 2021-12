WTA - Séoul : Zhu trop forte pour Mladenovic en finale

Kristina Mladenovic devra encore attendre pour soulever un trophée. Sevrée de titre sur le circuit WTA depuis son succès sur Yulia Putintseva en finale du tournoi de Saint-Pétersbourg en janvier 2017, la native de Saint-Pol-sur-Mer n’est pas parvenue à prendre le meilleur sur la Chinoise Lin Zhu, pourtant moins bien classée qu’elle, 142eme contre la 98eme place de la Française, lors du match pour le titre à Séoul. Une rencontre qui a démarré comme un cauchemar pour la Tricolore qui, dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire au service, a concédé ses trois engagements de la première manche. Kristina Mladenovic s’est défendue bec et ongles mais a fini par céder de haute lutte pour se retrouver menée une manche au bout de seulement 31 minutes. La réaction de la tête de série numéro 1 a été immédiate avec sa première balle de break convertie dès le premier jeu du deuxième set. Toutefois, la numéro 2 dans la hiérarchie du tournoi sud-coréen a immédiatement recollé à un jeu partout.

Mladenovic renversée

Après avoir manqué deux occasions de reprendre le service de Lin Zhu dans la foulée, Kristina Mladenovic est parvenue à ses fins pour mener quatre jeux à deux. Dès lors, la fin de match a été un trou noir pour la Française. En effet, la Chinoise a serré le jeu pour empocher quatre jeux consécutivement et conclure le match. Après avoir effacé son break de retard sur un jeu blanc, la 142eme mondiale a mis un terme aux débats sur l’engagement de la Tricolore (6-0, 6-4 en 1h19’). Malgré cette défaite en finale, Kristina Mladenovic va faire une petite remontée au classement WTA ce lundi avec un gain de douze rang pour pointer à la 86eme place mondiale. Son adversaire, quant à elle, va bondir de 28 positions pour se rapprocher un peu plus du Top 100 mondial, avec la 114eme position lors de la prochaine mise à jour du classement.